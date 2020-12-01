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Петербуржец написал более 28 тысяч жалоб на портал «Наш Петербург». Так он борется с «грязью и неблагоустроенностью»

Петербуржец Сергей Н. — один из самых активных «жалобщиков» города. Каждый день он выходит на тропу войны с рекламой наркотиков, вандализмом, ямами и другими дефектами, которые большинство из нас вообще не замечают. За несколько лет Сергей написал на портал «Наш Петербург» более 28 тысяч жалоб. Только с начала 2020 года их более семи тысяч. Героя 1 декабря раскрыли активисты Центрального района.

«На протяжении нескольких лет я трачу примерно по часу времени каждый день на расчистку нашего города от грязи и неблагоустроенности. Портал все же позволяет решить некоторые бытовые проблемы города. Мною было подано почти 28 000 сообщений на портал, в том числе около 3 500 сообщений только по Центральному району», — рассказал Сергей.

1 декабря, например, петербуржец заметил около 30 объектов, уродующих город. Среди них — рисунки на стенах, погнутые водосточные трубы, незаконные рекламные конструкции, стоящие на тротуарах, лужи, закрытые для маломобильных групп дворы и повреждённый дорожный знак.

«Основные проблемы — это незаконная реклама, торговля и объявления. К сожалению, именно по этим сообщениям приходят ответы либо без доказательств их решения (торговля), либо на следующий день объявления висят вновь. А на сообщения с незаконной рекламой ответы приходят вообще лишь через девять месяцев. Однако если ничего не делать, то даже на сутки объявления не снимут, торговля не прекратится ни на час, а реклама так и будет висеть гораздо больше, чем только девять месяцев», — подытожил Сергей Н.

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Комментарии (19)

Петр Петров
Написал три жалобы через портал Наш Петербург. ответили на одну, и то промежуточным ответом. Администрация Красногвардейского района бездействует. Не подскажите куда пожаловаться на бездействие???
Агроном аэродрома
Идея, доведенная до абсурда..
Pilat
А это не он заставлял ломать оставшиеся после СССР рекламные вывески уничтожая историю города?
И что значит не законная торговля, ему то откуда знать у кого законная у кого нет?
Ну а что касается нормальных управленцев, то за последние годы был только один, который перестал превращать город в соленое грязево зимой и того сожрали всего за два сезона.
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