Петербуржец написал более 28 тысяч жалоб на портал «Наш Петербург». Так он борется с «грязью и неблагоустроенностью»

Петербуржец Сергей Н. — один из самых активных «жалобщиков» города. Каждый день он выходит на тропу войны с рекламой наркотиков, вандализмом, ямами и другими дефектами, которые большинство из нас вообще не замечают. За несколько лет Сергей написал на портал «Наш Петербург» более 28 тысяч жалоб. Только с начала 2020 года их более семи тысяч. Героя 1 декабря раскрыли активисты Центрального района.



«На протяжении нескольких лет я трачу примерно по часу времени каждый день на расчистку нашего города от грязи и неблагоустроенности. Портал все же позволяет решить некоторые бытовые проблемы города. Мною было подано почти 28 000 сообщений на портал, в том числе около 3 500 сообщений только по Центральному району», — рассказал Сергей.

