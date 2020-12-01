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В Казани поймали вероятного «поволжского маньяка». На его счету 25 убийств пожилых женщин

Мужчину, подозреваемого в совершении серии убийств пожилых женщин, задержали в Татарстане 1 декабря. Следователи считают, что с 2011 года «поволжский маньяк» лишил жизни минимум 25 человек.

Подозреваемого задержали в Казани по наводке из федерального центра, пишет 1 декабря портал KazanFirst.со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вину признает, плачет», — сообщил источник.

По данным портала, следствие полагает, что 38-летний мужчина нападал на женщин не только в Татарстане, но и в Удмуртской Республике, Марий Эл и Пермском крае. По предварительной информации, задержанный убил от 25 до 32 пожилых женщин, проникая в квартиры под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты. Жертвы сами пускали его за порог, после чего он нападал на них и душил руками или другими предметами — фартуком, бельевой веревкой, веником, проводом от утюга, подушкой, а потом забирал деньги и ценные вещи, оставлял после себя беспорядок и уходил, заперев дверь на ключ, пишет портал.

Как уточняет ИА «Татар-Информ», у следствия был образец ДНК преступника — его удалось обнаружить на месте одного из убийств. Образец совпал с ДНК задержанного.

В 2017 году силовики предлагали 3 млн рублей за помощь в установлении и поиске преступника.

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