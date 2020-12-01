«Некоторых раздражает соглашение». Алиев заметил попытки сорвать договоренности по Карабаху

Президент Азербайджана во время своего обращения к нации заявил, что не всех устраивает соглашение по Карабаху.
«Такие попытки (сорвать договоренности по Карабаху. — Прим. ред.) есть. Эти попытки направлены на разрыв соглашения. Это соглашение раздражает некоторых людей тем, что появился новый формат безопасности», — цитирует 1 декабря заявление Алиева телеканал AZTV.
По его словам, Баку намерен добиваться исполнения пунктов соглашения. Режим прекращения огня на территории непризнанной республики «в целом соблюдается», заметил Алиев.
Он также отметил, что Лачинский коридор, который связывает Карабах с Арменией, «перешел под контроль российских миротворческих сил». Согласована его ширина в 5 км. При этом азербайджанский лидер предложил создать новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, а город Лачин передать Баку. «Во время переговоров с президентом России я сказал, что город Лачин должен вернуться к нам. Поэтому предлагаем построить новый коридор», — заметил Алиев.
Утром азербайджанское Минобороны рапортовало о том, что военные Азербайджана вошли в Лачинский район, а российские миротворцы обеспечат безопасность в регионе.