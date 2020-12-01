«Некоторых раздражает соглашение». Алиев заметил попытки сорвать договоренности по Карабаху

Президент Азербайджана во время своего обращения к нации заявил, что не всех устраивает соглашение по Карабаху.

«Такие попытки (сорвать договоренности по Карабаху. — Прим. ред.) есть. Эти попытки направлены на разрыв соглашения. Это соглашение раздражает некоторых людей тем, что появился новый формат безопасности», — цитирует 1 декабря заявление Алиева телеканал AZTV.

По его словам, Баку намерен добиваться исполнения пунктов соглашения. Режим прекращения огня на территории непризнанной республики «в целом соблюдается», заметил Алиев.