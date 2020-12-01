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СМИ: Иранского ядерщика убили оружием, управляемым через спутник

Предполагаемые обстоятельства смерти иранского физика-ядерщика раскрывают местные СМИ.

Как передаёт 1 декабря РИА Новости, по данным телеканала Al-Alam, Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием. «Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — сообщил канал со ссылкой на свой источник.

Фахризаде, которого называли «отцом ядерной программы» Ирана и который занимал должность замглавы минобороны страны, погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября. По информации агентства Fars, в него выстрелили с 150 метров из автомобиля из дистанционно управляемого оружия. По информации Тегерана, исполнителей на месте преступления не было, но удалось найти тех, кто спланировал покушение. В ЕС убийство назвали «преступным актом».

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Комментарии (5)

***_555
Вот и повод запретить Старлинк.
jokir1971
Пусть вернут Ахмадинежада - он знал как с «богоизбранным» народом общаться )
вадики
Ну уот и усё!!!!Вот и доказательства его убили сами Иранцы!Его КСИР убил -я свидетель инфа сотка!!!!Вот они до чего эти ютубы спутники и тырнеты доводят!!!!
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