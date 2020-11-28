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ЕС назвал убийство иранского физика-ядерщика «преступным актом»

Евросоюз высказался по поводу убийства Мохсена Фахризаде, которого называют «отцом ядерной программы» исламской республики.

«Этот преступный акт противоречит принципу уважения человеческой жизни, за который выступает Евросоюз», — говорится 28 ноября в заявлении верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, в данной ситуации необходимо сохранять «спокойствие и сдержанность», чтобы избежать кризиса в отношениях ЕС и Ирана. Боррель выразил соболезнования близким погибшего.

Ранее иранские власти призывали Евросоюз отказаться от политики двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

Физика Мохсена Фахризаде убили накануне в городе Абсард к востоку от Тегерана. Сначала был взрыв, затем очевидцы услышали автоматные очереди — стреляли по автомобилю, в котором ехал Фахризаде. Физик начинал со службы в Корпусе стражей исламской революции (главная спецслужба страны), затем работал в минобороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром. Западные и израильские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Фахризаде был непосредственно связан с иранской ядерной программой и работал над созданием ядерной бомбы. В Тегеране настаивали, что их программа носит исключительно мирный характер. Власти Ирана уже пообещали жесткий ответ на убийство Фахризаде.

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Комментарии (2)

ASFXZ
Ох ваще четко,если они рыпнуться,Трамп сможкт спокойно их долбануть.А США сейчас как бы и не приделах,если это сделано Израилем)А союзники Ирана,будут ныть в ЕС и ООН и дальше,потому что думать не умеют)
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