«Великого и ужасного» вырезали из сериала «короля ужасов». Он обходился страшно дорого

Мэрилина Мэнсона вырезали из сериала «Противостояние» по книге Стивена Кинга. Американский рокер, которого называют «великим и ужасным», должен был сыграть безумца по кличке Малыш.



Как сообщает Entertainment Weekly, участие Мэнсона в сериале долго обсуждалось. Артист даже записал с Shooter Jennings кавер на песню The End группы The Doors. Однако использовать ее оказалось слишком дорого — у сериала был ограниченный бюджет. Вырезать пришлось и самого персонажа Мэрилина Мэнсона — звездный актер не мог стабильно участвовать в съемках, и проблему решили таким образом.

