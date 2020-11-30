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«Великого и ужасного» вырезали из сериала «короля ужасов». Он обходился страшно дорого

Мэрилина Мэнсона вырезали из сериала «Противостояние» по книге Стивена Кинга. Американский рокер, которого называют «великим и ужасным», должен был сыграть безумца по кличке Малыш.

Как сообщает Entertainment Weekly, участие Мэнсона в сериале долго обсуждалось. Артист даже записал с Shooter Jennings кавер на песню The End группы The Doors. Однако использовать ее оказалось слишком дорого — у сериала был ограниченный бюджет. Вырезать пришлось и самого персонажа Мэрилина Мэнсона — звездный актер не мог стабильно участвовать в съемках, и проблему решили таким образом.

Первый сезон сериала «Противостояние» (2020) должен выйти 17 декабря, над ним работали режиссеры Джош Бун, Крис Фишер и Винченцо Натали. Среди сценаристов значится сам Стивен Кинг — проект основан на его одноименном романе, изданном в 1978 году. Это постапокалиптический сюжет с элементами фантастики и ужасов, рассказывающий о пандемии супергриппа, убивающего практически все население Земли. Когда стало известно о наступлении пандемии коронавируса, писатель попросил не сравнивать происходящее с его произведением, говоря, что ему в такие моменты «некомфортно».

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Комментарии (1)

grannie
"Великий и ужасный" - это Оззи, а не этот фигляр ММ
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