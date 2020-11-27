Культурно-массовое мероприятие и киносъемки изменят схему движения в Петербурге в последние дни ноября и первую неделю декабря. Ограничения введут в центре и в Кировском районе города, сообщает 27 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
В связи с проведением Дня Эрмитажа-2020 с 18:00 29 ноября до 23:59 8 декабря в Певческом проезде, вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, проезжую часть сузят справа в направлении от Дворцовой площади к набережной Мойки. Там будет организована стоянка для владельцев парковочных разрешений.
С 12:00 5 декабря до 23:59 6 декабря на этом же участке Певческого проезда, а также на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки движение будет перекрыто. Кроме того, будет запрещена остановка:
- с 00:00 3 декабря до 12:00 5 декабря — на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
- с 00:00 3 декабря до 23:59 6 декабря — на Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка.
С 18.00 1 декабря до 6:00 2 декабря из-за проведения ООО «Лайм Студио» съемок фильма «Бег улиток» будут приостанавливать движение по Двинской улице от Невельской улицы до Канонерского тоннеля и по Канонерскому тоннелю. Проезд будут перекрывать не больше, чем на 20 минут в течение часа.