Культурно-массовое мероприятие и киносъемки изменят схему движения в Петербурге в последние дни ноября и первую неделю декабря. Ограничения введут в центре и в Кировском районе города, сообщает 27 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



В связи с проведением Дня Эрмитажа-2020 с 18:00 29 ноября до 23:59 8 декабря в Певческом проезде, вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, проезжую часть сузят справа в направлении от Дворцовой площади к набережной Мойки. Там будет организована стоянка для владельцев парковочных разрешений.