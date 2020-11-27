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ДТП у администрации Песочного попало на видео. Водитель «Ланоса» завалил «Шкоду», а потом побежал доставать «подбитого лётчика»

Авария, произошедшая днём 27 ноября в Курортном районе Петербурга, попала на видео. У администрации посёлка Песочный «Шевроле Ланос» завалил в канаву «Шкоду».

На кадрах видно, как «Ланос» на приемлемой скорости едет по улице Советской. Внезапно на встречку выезжает «Шкода» и сталкивается с первым автомобилем. Получив удар в левую часть бампера, представитель чешского автопрома сначала резко разворачивается, а затем заваливается на крышу. Из-под защиты картера начинает валить дым. Водитель «Ланоса» выпрыгивает из своей машины и достаёт пострадавшего, который сидел за рулём перевёртыша. Тот, видимо, получив черепно-мозговую травму, пошатывается.

«Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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