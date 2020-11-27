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Длинномер под Донецком съехал с моста, но зацепился колесом и завис в воздухе

Впечатляющее ДТП произошло на Украине в Донецкой области. Самое удивительное, что никто не пострадал.

Как сообщает MIGnews.com.ua, 26 ноября на трассе Мариуполь — Волноваха тягач слетел с путепровода и завис над проезжей частью. По данным сайта города Мариуполя 0629.com.ua, грузовик на скользкой дороге перед мостом зацепил отбойник, проехал по парапету и скатился с моста, но зацепился колесом. Водитель остался невредим.

Фото: 0629.com.ua,
Фото: 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua

В отношении водителя составлены два административных протокола по статьям о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП, и о повреждении дорожных сооружений, отметили в патрульной полиции Донецкой области.

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