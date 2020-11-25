Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет в среду, 25 ноября. Как сообщает 25 ноября газета Clarin, бывший игрок скончался из-за остановки сердца.
Incredibly sad to hear of Diego Maradona’s passing at the age of 60.— Talking THFC (@TalkingTHFC) November 25, 2020
Thoughts are with his family at this sad time 🙏🇦🇷 pic.twitter.com/gpQXSQh1g0
Ранее Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. 11 ноября его был выписали из больницы. Спустя несколько дней его вновь госпитализировали. Изначально сообщалось, что это произошло на фоне проблем с алкоголем.
Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.