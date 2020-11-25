FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Диего Марадона скончался на 61-м году жизни

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет в среду, 25 ноября. Как сообщает 25 ноября газета Clarin, бывший игрок скончался из-за остановки сердца.

Ранее Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. 11 ноября его был выписали из больницы. Спустя несколько дней его вновь госпитализировали. Изначально сообщалось, что это произошло на фоне проблем с алкоголем.

Диего Марадона в Петербурге во время Чемпионата мира по футболу 2018 года&nbsp;<br><br>автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»<br>
Диего Марадона в Петербурге во время Чемпионата мира по футболу 2018 года 

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи», лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА.

Диего Марадона в Петербурге во время Чемпионата мира по футболу 2018 года&nbsp;<br><br>автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»<br>
Диего Марадона в Петербурге во время Чемпионата мира по футболу 2018 года 

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

zelf
Эх... Тут и говорить ничего не надо. Играл как бог и жил как хотел. Вечная память.
Эрик Дрейван
Дороги мои...дороги...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний