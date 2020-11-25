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«Ласточкино гнездо» в Крыму открыли после реставрации

В Крыму после реставрации открыли замок «Ласточкино гнездо». Об этом 25 ноября пишет РИА Новости. Памятник не был доступен для посетителей с августа 2019 года.

Капитальный ремонт в здании до этого проводился в конце 1960-х годов, в плохое состояние пришли стены первого этажа, башни, оконные и дверные перемычки и ограждения террасы. Доступ на смотровую площадку из-за её аварийного состояния для туристов был ограничен. Строителям пришлось укреплять фундамент дворца и скальное основание. Помимо прочего реставраторы облицевали пол гранитом и восстановили интерьеры. Стоимость работ составила около 87,5 миллионов рублей

Во дворце будут проходить выставки из музейных собраний и персональные экспозиции художников.

Замок в готическом стиле на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор на южном берегу Крыма был построен архитектором Шервудом в 1912 году.

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