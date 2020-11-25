Гимнаст перепрыгнул через трехметровый забор, чтобы покинуть Северную Корею

Мужчина, сбежавший из Северной в Южную Корею в начале ноября, перепрыгнул трехметровый забор, чтобы пересечь границу. Как пишет 25 ноября The Korea Harold, раньше он был профессиональным гимнастом.



Власти Сеула изучают способы и мотивы побега. По данным издания, северокореец — мужчина довольно небольшого роста. Чтобы доказать, что он именно таким способом пересек границу, ему пришлось еще дважды перепрыгнуть через забор.



Газетыа Chosun Ilbo уточняет, что для прыжка мужчина использовал железный шест. Пограничники позже заметили, что колючая проволока на этом участке примята сверху.

