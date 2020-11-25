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Гимнаст перепрыгнул через трехметровый забор, чтобы покинуть Северную Корею

Мужчина, сбежавший из Северной в Южную Корею в начале ноября, перепрыгнул трехметровый забор, чтобы пересечь границу. Как пишет 25 ноября The Korea Harold, раньше он был профессиональным гимнастом.

Власти Сеула изучают способы и мотивы побега. По данным издания, северокореец — мужчина довольно небольшого роста. Чтобы доказать, что он именно таким способом пересек границу, ему пришлось еще дважды перепрыгнуть через забор.

Газетыа Chosun Ilbo уточняет, что для прыжка мужчина использовал железный шест. Пограничники позже заметили, что колючая проволока на этом участке примята сверху.

Сам побег состоялся 3 ноября, гимнаста задержали спустя 14 часов южнокорейские военные. Он заявил, что ищет убежища.

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Комментарии (6)

bluxer
Не, его забросили.
SERGEY111
Владельцам недвижимости в Финляндии на заметку .
Andy Worholl
Штрирлица так рвало на родину, что хоть тушкой, хоть кабанчиком...в Воронеж он просто транзитом путь держал...в очагстабильностей. не фартануло, поймали...
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