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За 45 минут по три машины в Стрельне собрали сначала «Жигули», потом «Лада», есть пострадавшие

Две серьёзные аварии произошли в Стрельне одна за другой. Три человека попали в больницы.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», ДТП случились накануне, 24 ноября. Сначала на Красносельском шоссе, у дома 47 по Паровозной улице, а через 45 минут на Санкт-Петербургском шоссе, 52.

В первом случае, по предварительной информации, 72-летний мужчина на ВАЗе не справился с управлением и совершил столкновение с попутно движущимися автомобилями Mitsubishi и Chevrolet. Травмы средней степени тяжести получили он сам и его пассажир.

Затем 30-летний мужчина на «Ладе», предварительно, проехав на запрещающий сигнал светофора, ударил «КИА», а та — другую «Ладу». Этими двумя машинами управляли 41-летний женщины. В больницу в состоянии средней тяжести попала водитель «КИА».

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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