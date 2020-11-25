Две серьёзные аварии произошли в Стрельне одна за другой. Три человека попали в больницы.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», ДТП случились накануне, 24 ноября. Сначала на Красносельском шоссе, у дома 47 по Паровозной улице, а через 45 минут на Санкт-Петербургском шоссе, 52.

В первом случае, по предварительной информации, 72-летний мужчина на ВАЗе не справился с управлением и совершил столкновение с попутно движущимися автомобилями Mitsubishi и Chevrolet. Травмы средней степени тяжести получили он сам и его пассажир.