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Малком, наконец, сыграет за «Зенит» в Лиге чемпионов. Объявлен состав на матч с «Лацио»

Тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» определился с составом на игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио». Встреча состоится в Риме в понедельник, 24 ноября, она начнется в 23.00 по московскому времени.

Отметим появление нападающего Малкома, который покупался как раз под Лигу чемпионов, но из-за травм пропустил три стартовых тура.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Малком, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

В запасе остались: Андрей Лунев, Александр Васютин, Данила Прохин, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Алексей Сутормин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

На счету «Зенита» после трех туров всего одно очко, добытое как раз в первом матче против «Лацио» в Санкт-Петербурге, благодаря ничьей. На счету римлян — пять очков.

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