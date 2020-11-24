FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

СКА обыграл «Барыс» в Петербурге. Армейцы держатся на втором месте в Западной конференции

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», который прошел в понедельник, 24 ноября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3.

За СКА забили Иван Морозов (10 минута), Евгений Кетов (16 — в меньшинстве), Кирилл Марченко (36 — в большинстве) и Владимир Ткачев (46).

У «Барыса» отличились Виктор Сведберг (17 — в большинстве), Якоб Лилья (20) и Линус Виделль (43 — в большинстве).

На счету СКА 39 очков после 29 матчей. Петербуржцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 26 ноября в Череповце против «Северстали».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний