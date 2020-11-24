Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», который прошел в понедельник, 24 ноября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3.
За СКА забили Иван Морозов (10 минута), Евгений Кетов (16 — в меньшинстве), Кирилл Марченко (36 — в большинстве) и Владимир Ткачев (46).
Космический Владимир Эдуардович! 🔝 pic.twitter.com/ZJw1ovS622— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 24, 2020
У «Барыса» отличились Виктор Сведберг (17 — в большинстве), Якоб Лилья (20) и Линус Виделль (43 — в большинстве).
На счету СКА 39 очков после 29 матчей. Петербуржцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 26 ноября в Череповце против «Северстали».