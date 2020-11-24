FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Когда-то точно работал. О ремонте фонтана в Приморском районе отчитались фотографиями 7-летней давности

Администрация Приморского района подтвердила, что фонтан на Гаккелевской улице снова работает, фотографиями интернет-блогеров. Об этом «Фонтанке» 24 ноября рассказал читатель, сообщивший о проблеме на портале «Наш Санкт-Петербург».

Отсутствие воды в каменной чаше у торгового комплекса на Гаккелевской, 24, привлекло внимание петербуржца еще прошлым летом. В августе 2019 года фотографии отправились на портал «Наш Санкт-Петербург» с подписью «Не работает фонтан».

Промежуточный ответ пришел с холодами. Администрация Приморского района в ноябре сообщила, что фонтан находится на участке, который арендует ООО «Комфорт-Авто», и сотрудники компании своими силами ежегодно приводят чашу в надлежащий вид.

«Фонтан работает до момента порчи либо утраты фонтанного оборудования по вине третьих лиц. Ввиду того, что в настоящее время агротехнический период 2019 года завершен и погодные условия не позволяют функционировать фонтанному оборудованию, запуск фонтана будет осуществлен в агротехнический период 2020 года», — пообещали чиновники.

Однако летом у сообщения сменился срок исполнения. Окончательный ответ пришел накануне, 23 ноября, так что администрация снова напомнила об окончании агротехнического периода. Но заверила: летом фонтан работал. В качестве доказательства — фотографии с плескающимися в чаше детьми.

Фото: скриншот borisnespit.livejournal.com 
Фото: скриншот ru.foursquare.com

Петербуржец быстро раскрыл подвох. Одну аналогичную фотографию он обнаружил на сайте LiveJournal. В 2013 году ее выложил блогер с наблюдением: «Недавно на Коменде видел, как парень вытаскивал из фонтана монетки, а вероятно, сестра, держала его за ноги. Иногда». Второе изображение «Фонтанка» нашла на сайте FourSquare. В 2012 году ее опубликовала пользовательница Светлана — в качестве иллюстрации к расположенному по соседству торговому центру «Лидер».

Фото: скриншот gorod.gov.spb.ru / коллаж

Сообщение петербуржца на портал о подлоге находится на рассмотрении.

Фото: скриншот gorod.gov.spb.ru / коллаж
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

lioliksuper
Классика...
2356897676
Днище
262126571
Повсеместное вранье.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний