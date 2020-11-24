Администрация Приморского района подтвердила, что фонтан на Гаккелевской улице снова работает, фотографиями интернет-блогеров. Об этом «Фонтанке» 24 ноября рассказал читатель, сообщивший о проблеме на портале «Наш Санкт-Петербург».



Отсутствие воды в каменной чаше у торгового комплекса на Гаккелевской, 24, привлекло внимание петербуржца еще прошлым летом. В августе 2019 года фотографии отправились на портал «Наш Санкт-Петербург» с подписью «Не работает фонтан».



Промежуточный ответ пришел с холодами. Администрация Приморского района в ноябре сообщила, что фонтан находится на участке, который арендует ООО «Комфорт-Авто», и сотрудники компании своими силами ежегодно приводят чашу в надлежащий вид.

