Администрация Приморского района подтвердила, что фонтан на Гаккелевской улице снова работает, фотографиями интернет-блогеров. Об этом «Фонтанке» 24 ноября рассказал читатель, сообщивший о проблеме на портале «Наш Санкт-Петербург».
Отсутствие воды в каменной чаше у торгового комплекса на Гаккелевской, 24, привлекло внимание петербуржца еще прошлым летом. В августе 2019 года фотографии отправились на портал «Наш Санкт-Петербург» с подписью «Не работает фонтан».
Промежуточный ответ пришел с холодами. Администрация Приморского района в ноябре сообщила, что фонтан находится на участке, который арендует ООО «Комфорт-Авто», и сотрудники компании своими силами ежегодно приводят чашу в надлежащий вид.
«Фонтан работает до момента порчи либо утраты фонтанного оборудования по вине третьих лиц. Ввиду того, что в настоящее время агротехнический период 2019 года завершен и погодные условия не позволяют функционировать фонтанному оборудованию, запуск фонтана будет осуществлен в агротехнический период 2020 года», — пообещали чиновники.
Однако летом у сообщения сменился срок исполнения. Окончательный ответ пришел накануне, 23 ноября, так что администрация снова напомнила об окончании агротехнического периода. Но заверила: летом фонтан работал. В качестве доказательства — фотографии с плескающимися в чаше детьми.
Петербуржец быстро раскрыл подвох. Одну аналогичную фотографию он обнаружил на сайте LiveJournal. В 2013 году ее выложил блогер с наблюдением: «Недавно на Коменде видел, как парень вытаскивал из фонтана монетки, а вероятно, сестра, держала его за ноги. Иногда». Второе изображение «Фонтанка» нашла на сайте FourSquare. В 2012 году ее опубликовала пользовательница Светлана — в качестве иллюстрации к расположенному по соседству торговому центру «Лидер».
Сообщение петербуржца на портал о подлоге находится на рассмотрении.