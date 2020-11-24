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Шнуров оштрафовал Канделаки за интервью с Турчаком. Причиной стало покушение на Кашина

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров заявил, что оштрафовал Тину Канделаки за ее интервью с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Об этом он рассказал 24 ноября в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь».

По словам Шнурова, причиной стало то, что Канделаки не спросила Турчака про покушение на журналиста Олега Кашина.

«[Вопрос о нападении на Олега Кашина] был записан, я не знаю, почему Тина его не задала, видимо, она посчитала, что это не так интересно, потому что это было 10 лет назад. Меня эта тема, как вас (журналистов), не трогает. […] Я понимаю, есть такой Турчак, какой пост он сейчас занимает. Я понимаю, что можно взять у него интервью. Если бы я этого не сделал, это было бы хуже», — сказал Шнуров.

И подчеркнул, что сам бы обязательно задал этот вопрос. Он не уточнил, на какую сумму оштрафована Канделаки. Отметим, в ее интервью все же прозвучала фамилия Кашина, но прямо о покушении на него речи не шло. Журналистка напомнила о том, как Кашин оскорбил Турчака и спросила: если бы тогда уже действовал закон об ответственности за оскорбления, подал бы чиновник в суд? Турчак в ответ заявил, что «допускает» возможность подачи иска.

Напомним, именно после того, как Кашин нелицеприятно отозвался о тогдашнем губернаторе Псковской области в Интернете, журналиста избили возле его дома в Москве. Произошло это в ноябре 2010 года, в результате Кашин получил переломы ног, верхней и нижней челюстей, сотрясение головного мозга, травматический отрыв фаланг пальцев.

После задержания исполнителей нападения на журналиста один из них, Данила Веселов, заявил, что заказчиками якобы были Андрей Турчак и гендиректор АО «Заслон» (бывший НТЦ «Завод «Ленинец») Александр Горбунов. Позже Горбунова похитили, и он под камеру признался в организации похищения Кашина. Однако похитителей задержали, а он заявил, что свои свидетельства дал под пытками.

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