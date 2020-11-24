Шнуров оштрафовал Канделаки за интервью с Турчаком. Причиной стало покушение на Кашина

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров заявил, что оштрафовал Тину Канделаки за ее интервью с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Об этом он рассказал 24 ноября в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь».



По словам Шнурова, причиной стало то, что Канделаки не спросила Турчака про покушение на журналиста Олега Кашина.



«[Вопрос о нападении на Олега Кашина] был записан, я не знаю, почему Тина его не задала, видимо, она посчитала, что это не так интересно, потому что это было 10 лет назад. Меня эта тема, как вас (журналистов), не трогает. […] Я понимаю, есть такой Турчак, какой пост он сейчас занимает. Я понимаю, что можно взять у него интервью. Если бы я этого не сделал, это было бы хуже», — сказал Шнуров.

