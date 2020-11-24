FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.76р89.93р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Петербуржец покрутил пистолетом у лиц троих незнакомцев и отделался штрафом. Ему помогли дети и филантропия

Хулиганство в общественном месте могло стоить пенсионеру свободы, но ему удалось отделаться небольшим штрафом. Историю вооруженной выходки с последующим раскаянием 24 ноября приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В один из июньских вечеров пожилой мужчина оказался на спортивной площадке на улице Первого Мая в Парголово, где у него внезапно возникло «неприязненное отношение» к троим незнакомцам. Подкрепить свое недовольство по отношению к ним он решил, достав из кармана куртки пистолет «Макарыч». Размахивая им, как уточняет пресс-служба, пенсионер «выражал явное неуважение к обществу, стремясь возвысить себя над окружающими и выразить свое пренебрежение к ним».

Экспертиза установила, что оружие, которым он угрожал расправой, относится к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения и пригодно для стрельбы. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Однако позже следователь обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Обосновывая это решение, он заявил, что обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, признал вину и раскаялся, а также загладил причиненный преступлением вред, переведя десять тысяч рублей в общественную организацию.

Помимо этого нахулиганивший горожанин — пенсионер по инвалидности и имеет на иждивении маленьких детей. Выборгский районный суд решил, что штрафа в размере пять тысяч рублей ему будет достаточно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

пострадали люди , деньги государству...
azul
Недорого обходится ружжом поугрожать.
footballer13
А он в маске и перчатках был?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний