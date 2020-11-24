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Вакцины от коронавируса войдут в список жизненно необходимых и важнейших лекарств

Михаил Мишустин распорядился включить вакцины от коронавируса в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«С 2021 года перечень будет расширен до 788 препаратов. При этом вакцины от коронавируса в список внесут чуть раньше — в начале декабря 2020 года. Это обеспечит их доступность», — сообщается 24 ноября на сайте кабинета министров.

В документе подчеркивается, что цены на медикаменты из перечня регулируются государством, а льготникам такие препараты выдаются бесплатно.

Премьер Михаил Мишустин также сегодня, 24 ноября, рассказал подробности о подготовке массовой вакцинации. По его словам, прививать россиян препаратом будут только на добровольной основе, а цена будет «на приемлемом уровне».

По его словам, «непростая ситуация» с коронавирусом начнется улучшаться, когда доступным станут «качественные и эффективные вакцины». Премьер напомнил, что приоритетная задача — это обеспечение препаратом российских граждан.

Сегодня, 24 ноября, создатели российской вакцины «Спутник V» заявили об эффективности выше 95%.

11 августа Путин рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также отметил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.

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Комментарии (1)

EveReady
Качественные и эффективные вакцины это про Спутник, который "прошел" испытания на 2,5 добровольцах по ускоренной (!?) программе? Дело даже не в деньгах, которые кто-то на этом заработает. Если вакцина будет плацебо, то люди заболеют. Если вакцина может нести в себе побочные явления, которые не выявили при экспресс испытаниях, то это еще хуже!
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