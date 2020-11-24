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Мишустин пообещал не заставлять никого делать прививку от коронавируса. Цена будет «на приемлемом уровне»

Вакцинация населения России препаратом от коронавируса будет проводиться только на добровольной основе. Об этом заявил 24 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию. Никто никого заставлять не будет. <...> Цена препарата должна остаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне», — сказал глава кабмина в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «непростая ситуация» с коронавирусом начнет улучшаться, когда доступными станут «качественные и эффективные вакцины». Премьер напомнил, что приоритетная задача — это обеспечение препаратом российских граждан.

Сегодня, 24 ноября, создатели российской вакцины «Спутник V» заявили об эффективности выше 95%.

11 августа Путин рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также отметил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.

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Комментарии (13)

Pilat
ну делаю вывод.
1. Вакцины у них в приемлемом количестве нет.
2. Узнавать о её поступлении граждане будут неизвестно как.
3. Узнав, желающие ломанутся на прививку.
4. А там будет давка как на Ходынке.
5. Те кто выжил сейчас, либо будут задавлены в этой очереди на прививку либо...привьются. тут уж как карта ляжет.

Отличное будущее.
Татьяна Иванова
В смысле цена будет приемлемой? На разработку вакцин выделены гос деньги,! Прививка должна быть бесплатной!
Piter Russo
Страховка по ОМС покроет, оплатит бюджет, если вы российской вакциной прививаться будете.
Если иностранной - то готовьте кошельки к оплате.
Насильственно вас прививать не будут, но уехать за границу без прививки и справки - думаю не получиться.
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