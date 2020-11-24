Мишустин пообещал не заставлять никого делать прививку от коронавируса. Цена будет «на приемлемом уровне»

Вакцинация населения России препаратом от коронавируса будет проводиться только на добровольной основе. Об этом заявил 24 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию. Никто никого заставлять не будет. <...> Цена препарата должна остаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне», — сказал глава кабмина в эфире телеканала «Россия 24».