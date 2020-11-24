Страшное ДТП в Москве попало на камеры наблюдения. После столкновения двух машин под колесами одной из них оказались трое пешеходов: один погиб, двое, в том числе маленькая девочка, получили травмы. Следственный комитет начал проверку.



Авария произошла днем 24 ноября в районе дома 19 по улице Маршала Бирюзова в столице. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, в результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибла женщина и пострадали мужчина и 8-летняя девочка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.