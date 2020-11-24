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Камера засняла, как подбитый на перекрестке внедорожник полетел давить пешеходов в Москве. Среди пострадавших ребенок

Фото: прокуратура Москвы

Страшное ДТП в Москве попало на камеры наблюдения. После столкновения двух машин под колесами одной из них оказались трое пешеходов: один погиб, двое, в том числе маленькая девочка, получили травмы. Следственный комитет начал проверку.

Авария произошла днем 24 ноября в районе дома 19 по улице Маршала Бирюзова в столице. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, в результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибла женщина и пострадали мужчина и 8-летняя девочка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

Произошедшее попало на камеры. На записи, опубликованной в группе «Подслушано Щукино» «ВКонтакте», видно, как внедорожник поворачивает налево и ему в правый бок врезается едущий прямо по встречной полосе автомобиль. От удара внедорожник отлетает на тротуар — прямо на стоящих в ожидании перехода пешеходов. Машина сбивает людей, а затем, судя по всему, еще и сносит дерево. Второй автомобиль закрутило, и он остался на дороге.

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Оба пострадавших, по данным ведомства, доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Фото: прокуратура Москвы

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Комментарии (6)

Maiok
Куда ж от так летел на своем Порше??? Или она (блондинка с губищами перекачанными)?
EveReady
Один поворачивал не глядя, другой ехал с превышением допустимой скорости... А что ожидать, если ПДД установлена предельно допустимая скорость в городе 60 км/ч, а по факту все едут 80? Две недели назад в прессе: *глава МВД России Владимир Колокольцев подтвердил позицию ведомства, которое выступает против снижения так называемого нештрафуемого порога скорости 20 км/ч*. Об этом он заявил в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1". По его словам, на безопасность дорожного движения гораздо сильнее влияет обустроенность дорог и дорожной инфраструктуры.
DEMOMON
Вот поэтому никогда и не стою на краю ПЧ. Бережёного Бог бережёт.
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