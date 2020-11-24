Страшное ДТП в Москве попало на камеры наблюдения. После столкновения двух машин под колесами одной из них оказались трое пешеходов: один погиб, двое, в том числе маленькая девочка, получили травмы. Следственный комитет начал проверку.
Авария произошла днем 24 ноября в районе дома 19 по улице Маршала Бирюзова в столице. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, в результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибла женщина и пострадали мужчина и 8-летняя девочка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.
Произошедшее попало на камеры. На записи, опубликованной в группе «Подслушано Щукино» «ВКонтакте», видно, как внедорожник поворачивает налево и ему в правый бок врезается едущий прямо по встречной полосе автомобиль. От удара внедорожник отлетает на тротуар — прямо на стоящих в ожидании перехода пешеходов. Машина сбивает людей, а затем, судя по всему, еще и сносит дерево. Второй автомобиль закрутило, и он остался на дороге.
Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Оба пострадавших, по данным ведомства, доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.