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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Глава Роспотребнадзора о защите от коронавируса: Прививаться надо обязательно

Как только у россиян появится возможность привиться от коронавируса, это надо обязательно сделать. Такую рекомендацию дала главный санитарный врач страны Анна Попова на пресс-конференции «Интерфакса» 24 ноября.

«Прививаться надо обязательно. Здесь сомнений быть не может. Как только появляется возможность, ее надо использовать. Привиться гораздо лучше для каждого из нас, чем переболеть», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что наблюдением за популяционным иммунитетом занимаются отечественные институты в ряде субъектов России. «Каждая встреча с вирусом оставляет имунный ответ», — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора также выразила надежду, что в скором времени, в соответствии с заявлением разработчика, вакцина от COVID-19 станет общедоступной. Но конкретных сроков Попова не назвала.

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Комментарии (8)

261217951
Страна возможностей. Ждём возможность.
old_rat
На Яндекс.Помойка (Дзен), одна из привившихся Спутником, вскользь упомянула, что вакцина противопоказана аллергикам на куриный белок. Так что - осторожно, если появится возможность привиться.
OldObyvatel
Сначала спутником бункерного - потом остальных.
Но лучше импортными, нашим бодяжникам веры давно нет.
Мы простой сыр сварить не можем, жрешь его и не поймешь: то ли в нем вкуса нет, то ли ты ковидом заразился и ничего не чувствуешь.
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