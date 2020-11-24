Глава Роспотребнадзора о защите от коронавируса: Прививаться надо обязательно

Как только у россиян появится возможность привиться от коронавируса, это надо обязательно сделать. Такую рекомендацию дала главный санитарный врач страны Анна Попова на пресс-конференции «Интерфакса» 24 ноября.



«Прививаться надо обязательно. Здесь сомнений быть не может. Как только появляется возможность, ее надо использовать. Привиться гораздо лучше для каждого из нас, чем переболеть», — сказала глава Роспотребнадзора.



Попова добавила, что наблюдением за популяционным иммунитетом занимаются отечественные институты в ряде субъектов России. «Каждая встреча с вирусом оставляет имунный ответ», — подчеркнула она.

