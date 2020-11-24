Оборот петербургских организаций за 10 месяцев упал почти на 6% к уровню прошлого года

В январе - октябре 2020 года совокупный оборот организаций Петербурга составил чуть больше 10,5 трлн рублей, что на 5,8% хуже прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября данные Петростата.



Год назад экономика Петербурга росла весьма заметными темпами: за 10 месяцев 2019 года прирост составлял 7,3%. Индекс промпроизводства за отчетный период упал на 2,8% против роста на 2% годом ранее.



Наибольшие потери в экономике города, судя по данным статистики, несет общепит. Его обороты упали по сравнению с прошлым годом на 29% (до 55 млрд рублей). Еще годом ранее это была одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики, показывающая прирост сразу на 13,7% год к году.

