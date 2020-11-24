В Совете Федерации пообещали увеличить пенсии на 1000 рублей

На этой неделе в Госдуме обсудят сразу несколько законопроектов, которые окажут влияние на жизнь пенсионеров в следующем году. О них Бибикова рассказала в интервью «Парламентской газете» , опубликованном 24 ноября.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2021 году планируется проиндексировать на 6,3%, что почти в 1,5 раза превысит инфляцию, сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Таким образом, по её словам, пенсия в среднем увеличится на 1000 рублей.

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, предварительно, на 26% (это величина «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера»). Эти пенсии положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии.

Кроме того, Бибикова проинформировала о ежемесячных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам. Их повысят 1 февраля. «Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8%», — объяснила сенатор.

Комментируя предложение Федерации независимых профсоюзов России исключить накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования, она высказала мнение, что институт накопительных пенсий пока не совсем урегулирован. «Сейчас на рассмотрении Госдумы действительно находится законопроект, предлагающий продлить такую заморозку и на 2023 год. Думаю, это решение будет поддержано, однако делать это до бесконечности нельзя, — считает Бибикова. — Тема находится на контроле правительства, уже предлагалось несколько вариантов решения проблемы, но окончательного алгоритма не выработано. Мое мнение, что накопительная пенсия все же должна быть не в рамках обязательной пенсионной системы, а либо добровольной, либо корпоративной».