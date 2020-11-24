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Петербургские грибники переходят на устричные вешенки, а кто-то всё ещё сидит на лисичках

Петербургские любители тихой охоты переходят на необычные грибы, знакомые далеко не всем. Так, в парках и скверах прямо на территории Петербурга сейчас можно встретить устричную вешенку. В леса грибники ходят за опятами и по-прежнему лисичками.

Лисичек на целую сковороду набрал в пригороде Всеволожска зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». О прогулке по лесу вместе с сыном Иваном и об особенностях этого гриба Глазков рассказал 24 ноября в своём паблике «ВКонтакте».

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Лисички почти никогда не бывают червивыми, поскольку в их мякоти содержится фермент хиноманноза (или хитинманноза), который является ядом для гельминтов и членистоногих. «Фермент проникает через покровы беспозвоночных, парализует их нервные центры, а также растворяет оболочку яиц паразитов, проделывает в них отверстия. Таким образом, лисички – отличное средство от глистов и других паразитов, - объясняет Павел Глазков. - Люди давно заметили эту особенность лисичек и стали использовать хиноманнозу как антигельминтный препарат: она уничтожает взрослых червей и их яйца, не оказывая на человека никакого вредного действия. Даже улитки и слизни предпочитают не связываться с лисичками». В Ленинградской области встречается пять видов лисичек: обыкновенная или настоящая лисичка, лисичка желтеющая, трубчатая лисичка, черная лисичка и горбатая лисичка. Все виды являются съедобными. Их любят не только люди, но и белки, кабаны и даже лоси (одного такого лося — любителя грибов мы показывали на видео).

23 ноября в парке напротив Балтийской Жемчужины и на дереве на проспекте Стачек подписчики сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» нашли устричную вешенку. Эти грибы продаются в магазине, если бы они росли в лесу, а не в городе, где много выхлопных газов, их вполне можно было бы есть, отмечают в сообществе.

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Комментарии (4)

DrNixon
это робот
264070451
Хороший материал, тематика, но название гадкое придумали. Подросток что-ли автор?
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