Петербургские любители тихой охоты переходят на необычные грибы, знакомые далеко не всем. Так, в парках и скверах прямо на территории Петербурга сейчас можно встретить устричную вешенку. В леса грибники ходят за опятами и по-прежнему лисичками.

Лисичек на целую сковороду набрал в пригороде Всеволожска зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». О прогулке по лесу вместе с сыном Иваном и об особенностях этого гриба Глазков рассказал 24 ноября в своём паблике «ВКонтакте».