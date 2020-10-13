Грибы едят не только люди и белки, но и другие животные, например лоси. Любопытные кадры сделал петербургский зоолог Павел Глазков во Всеволожском районе Ленинградской области. Видео он опубликовал в своём YouTube-канале «Каждой твари по паре» 13 октября.

На этом месте 2 октября произошла яркая схватка двух сохатых – «Фонтанка» писала о ней. Зрители тогда заметили на переднем плане белые грибы и беспокоились об их судьбе: не растоптали ли их яростные самцы. Нет, не растоптали. Грибы стали героями нового видео. Через пять дней один из тех лосей (по крайней мере, очень похожий) вернулся на поляну и «собрал» их, рассказывает «Фонтанке» Павел Глазков.