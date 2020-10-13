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13.10.2020 23:57
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Лось под Петербургом вернулся на место битвы за самку и съел гриб

Грибы едят не только люди и белки, но и другие животные, например лоси. Любопытные кадры сделал петербургский зоолог Павел Глазков во Всеволожском районе Ленинградской области. Видео он опубликовал в своём YouTube-канале «Каждой твари по паре» 13 октября.

На этом месте 2 октября произошла яркая схватка двух сохатых – «Фонтанка» писала о ней. Зрители тогда заметили на переднем плане белые грибы и беспокоились об их судьбе: не растоптали ли их яростные самцы. Нет, не растоптали. Грибы стали героями нового видео. Через пять дней один из тех лосей (по крайней мере, очень похожий) вернулся на поляну и «собрал» их, рассказывает «Фонтанке» Павел Глазков.

Лоси - вегетарианцы, они питаются растениями, ягодами, мхами, лишайниками, грибами, в день могут съесть до 40 кг еды, затрачивая на это до 11 часов времени. Среди грибов они уважают не только белые. Так, употребляя мухоморы они, похоже, изгоняют из желудочно-кишечного тракта паразитов.

Кадр из видео&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/kazdoytvaripopare" data-post-id="-147416952_3050" data-post-click-type="post_owner_link" helvetica="" neue",="" geneva,="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif,="" arial,="" tahoma,="" verdana;="" font-size:="" 13px;="" font-style:="" normal;="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" letter-spacing:="" orphans:="" 2;="" text-align:="" left;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Каждой твари по паре / Павел Глазков</a>
Кадр из видео Каждой твари по паре / Павел Глазков

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Комментарии (2)

Павел Воронов
Хочу новостной сайт без коронавируса. Да!
кто-то страшный
Новости, которые мы заслужили.

С другой стороны, только такое бы и читать в последнее время.
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