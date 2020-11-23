Суд оставил без движения иск Навального к Пескову до 30 декабря

Пресненский суд Москвы оставил без движения поданный неделю назад иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову после слов последнего о работе оппозиционера на ЦРУ.
«Исковое заявление Навального А. к Пескову Д. оставлено без движения определением суда. Вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен после устранения недостатков», — говорится на сайте Пресненского суда.
О каких недостатках идёт речь, представители Фемиды не уточнили и юристам Фонда борьбы с коррупцией, предложив дождаться определения по почте. Как рассказал «Медиазоне» юрист ФБК Вячеслав Гимади, иск был оставлен без движения до 30 декабря. Однако для представителя Навального действия суда остаются непонятными — Гимади утверждает, что определение можно было отправить по электронной почте.
Иск Навального зарегистрирован 16 ноября. Оппозиционера не устроили слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «с больным работают специалисты ЦРУ», и то, что он говорит, «ему вкладывает в уста эта организация». Эти высказывания порочат честь, достоинство и деловую репутацию, уверен оппозиционер. Он требует признать их несоответствующими и ждёт официального опровержения на сайте Кремля.
О связи Навального с американскими спецслужбами Песков заявил после того, как «берлинский пациент» в интервью Der Spiegel высказал мнение, что за его отравлением якобы стоит Кремль. После этого политик пообещал разобраться с наветами через суд.