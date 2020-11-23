Суд оставил без движения иск Навального к Пескову до 30 декабря

Пресненский суд Москвы оставил без движения поданный неделю назад иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову после слов последнего о работе оппозиционера на ЦРУ.



«Исковое заявление Навального А. к Пескову Д. оставлено без движения определением суда. Вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен после устранения недостатков», — говорится на сайте Пресненского суда.

О каких недостатках идёт речь, представители Фемиды не уточнили и юристам Фонда борьбы с коррупцией, предложив дождаться определения по почте. Как рассказал «Медиазоне» юрист ФБК Вячеслав Гимади, иск был оставлен без движения до 30 декабря. Однако для представителя Навального действия суда остаются непонятными — Гимади утверждает, что определение можно было отправить по электронной почте.