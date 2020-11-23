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Суд оставил без движения иск Навального к Пескову до 30 декабря

Пресненский суд Москвы оставил без движения поданный неделю назад иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову после слов последнего о работе оппозиционера на ЦРУ.

«Исковое заявление Навального А. к Пескову Д. оставлено без движения определением суда. Вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен после устранения недостатков», — говорится на сайте Пресненского суда.

О каких недостатках идёт речь, представители Фемиды не уточнили и юристам Фонда борьбы с коррупцией, предложив дождаться определения по почте. Как рассказал «Медиазоне» юрист ФБК Вячеслав Гимади, иск был оставлен без движения до 30 декабря. Однако для представителя Навального действия суда остаются непонятными — Гимади утверждает, что определение можно было отправить по электронной почте.

Иск Навального зарегистрирован 16 ноября. Оппозиционера не устроили слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «с больным работают специалисты ЦРУ», и то, что он говорит, «ему вкладывает в уста эта организация». Эти высказывания порочат честь, достоинство и деловую репутацию, уверен оппозиционер. Он требует признать их несоответствующими и ждёт официального опровержения на сайте Кремля.

О связи Навального с американскими спецслужбами Песков заявил после того, как «берлинский пациент» в интервью Der Spiegel высказал мнение, что за его отравлением якобы стоит Кремль. После этого политик пообещал разобраться с наветами через суд.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального.

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Комментарии (2)

USSR_forever
кто бы сомневался
OldObyvatel
– Назовите известных правителей с усами?
– Сталин, Гитлер, Лукашенко и Путин.
– Подождите, но у Путина же нет усов?
– Просто Путин, как настоящий разведчик, свои усы хранит у Пескова.
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