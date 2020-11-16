Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента. Он не согласен быть «рупором ЦРУ»
Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Алексея Навального к пресс-секретарю президента Владимира Путина Дмитрию Пескову. Оппозиционер оспаривает уверенность Кремля в том, что стал ретранслятором позиции американских спецслужб.
Иск Навального зарегистрирован 16 ноября. Как сообщили в пресс-службе суда, поводом для обращения стало заявление Дмитрия Пескова, опубликованное ТАСС первого октября. Пресс-секретарь президента, в частности, заявил, что ЦРУ ведёт диалог с российскими спецслужбами через оппозиционера. По его словам, «с больным работают специалисты ЦРУ» и то, что он говорит, «ему вкладывает в уста эта организация».
Навальный настаивает, что эти сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует признать их не соответствующими действительности и не позже чем через десять дней после вступления в силу решения суда ждёт официального опровержения на сайте Кремля.
Влияние на «берлинского пациента» американской разведки Песков заподозрил после того, как Навальный в интервью Der Spiegel предположил, что за его отравлением может стоять российская власть. Политик в тот же день пообещал, что разбираться с подозрениями Кремля будет через суд.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального.