Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента. Он не согласен быть «рупором ЦРУ»

Иск Навального зарегистрирован 16 ноября. Как сообщили в пресс-службе суда, поводом для обращения стало заявление Дмитрия Пескова, опубликованное ТАСС первого октября. Пресс-секретарь президента, в частности, заявил, что ЦРУ ведёт диалог с российскими спецслужбами через оппозиционера. По его словам, «с больным работают специалисты ЦРУ» и то, что он говорит, «ему вкладывает в уста эта организация».

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Алексея Навального к пресс-секретарю президента Владимира Путина Дмитрию Пескову. Оппозиционер оспаривает уверенность Кремля в том, что стал ретранслятором позиции американских спецслужб.

Навальный настаивает, что эти сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует признать их не соответствующими действительности и не позже чем через десять дней после вступления в силу решения суда ждёт официального опровержения на сайте Кремля.

Влияние на «берлинского пациента» американской разведки Песков заподозрил после того, как Навальный в интервью Der Spiegel предположил, что за его отравлением может стоять российская власть. Политик в тот же день пообещал, что разбираться с подозрениями Кремля будет через суд.