«В дело пошло старое доброе ЦРУ». Навальный подает в суд на Пескова за слова о сотрудничестве оппозиционера с американской разведкой

Российский оппозиционер ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ о том, что Навальный может работать с западными спецслужбами.



«Чудовищная яркая ложь быстро распространяется, привлекает внимание и уводит фокус от того, что нужно скрыть. <...> В дело пошло старое доброе ЦРУ», — написал 1 октября Алексей Навальный в своем блоге.

По его словам, такое обвинение от пресс-секретаря главы государства заставило его подать в суд. Политик потребовал от Дмитрия Пескова предоставить «доказательства и факты», указывающие на «работу со специалистами ЦРУ».