FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 15:56
14
Печать

«В дело пошло старое доброе ЦРУ». Навальный подает в суд на Пескова за слова о сотрудничестве оппозиционера с американской разведкой

Российский оппозиционер ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ о том, что Навальный может работать с западными спецслужбами.

«Чудовищная яркая ложь быстро распространяется, привлекает внимание и уводит фокус от того, что нужно скрыть. <...> В дело пошло старое доброе ЦРУ», — написал 1 октября Алексей Навальный в своем блоге.

По его словам, такое обвинение от пресс-секретаря главы государства заставило его подать в суд. Политик потребовал от Дмитрия Пескова предоставить «доказательства и факты», указывающие на «работу со специалистами ЦРУ».

«Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю», — добавил Навальный.

Песков посчитал «безосновательными и недопустимыми» обвинения Алексея Навального. Он также уверен, что «берлинский пациент» работает на ЦРУ.

В интервью Der Spiegel Навальный предположил, что за его отравлением стоит Кремль.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

BobCat2
Похоже главный уже принял мысль, что санкций и изоляции не избежать, раз его пресс-секретарь публично заявил такую ерунду. Это не Маша, это даже выше, чем Лавров... Очевидно, что заявление рассчитано на внутреннего потребителя, и при этом все понимают, что оно еще больше усилит негатив запада. Троллинг от Навального реально достиг цели... Похоже он реально решил идти ва-банк. Радует.
Strelets 77
Ох уж этот Песков)
260642921
Перехват телефонного разговора Джона и Си:
- Привет, Джон!
- Привет, Си!
- Навальный - твой шпион?
- Как ты догадался?!!! Только никому не говори...
- Поздно, Джон. Нас прослушивает лучшая в мире белорусская разведка. Там лучший в мире президент, крепкий орешек Лукашенко...
- Знаю-знаю... Но неужели ничего нельзя сделать?
- Нет, Джон. Перехват нашего разговора уже на столе Пескова...
- Похоже, мы близки к провалу как никогда...
(Си зловеще хихикает)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний