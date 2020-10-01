«В дело пошло старое доброе ЦРУ». Навальный подает в суд на Пескова за слова о сотрудничестве оппозиционера с американской разведкой
Российский оппозиционер ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ о том, что Навальный может работать с западными спецслужбами.
«Чудовищная яркая ложь быстро распространяется, привлекает внимание и уводит фокус от того, что нужно скрыть. <...> В дело пошло старое доброе ЦРУ», — написал 1 октября Алексей Навальный в своем блоге.
По его словам, такое обвинение от пресс-секретаря главы государства заставило его подать в суд. Политик потребовал от Дмитрия Пескова предоставить «доказательства и факты», указывающие на «работу со специалистами ЦРУ».
«Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю», — добавил Навальный.
Песков посчитал «безосновательными и недопустимыми» обвинения Алексея Навального. Он также уверен, что «берлинский пациент» работает на ЦРУ.
В интервью Der Spiegel Навальный предположил, что за его отравлением стоит Кремль.