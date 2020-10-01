Кремль заявил, что Навальный своими обвинениями пытается поставить себя на один уровень с Путиным

«Подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», — цитирует 1 октября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости .

Пресс-секретарь российского президента посчитал «безосновательными и недопустимыми» обвинения Алексея Навального, которые он высказал во время общения с немецкой прессой. В Кремле нашли слова оппозиционера оскорбительными и уличили его в сотрудничестве с иностранной разведкой.

По его словам, Навальный хочет «поставить себя на один уровень» с Владимиром Путиным. Песков уверен, что оппозиционер может сотрудничать со спецслужбами других стран. «Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки», — уточнил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Навальному «не первый раз» дают инструкции.

В первый день октября ситуацию с «берлинским пациентом» прокомментировал и председатель Госдумы. Вячеслав Володин настаивает, что президент России спас жизнь оппозиционеру, а тот ведет себя как «бесстыдник и подлец», когда обвиняет руководство страны в своем возможном отравлении. Председатель Госдумы также допустил сотрудничество Навального в западными спецслужбами.

В интервью Der Spiegel Навальный предположил, что за его отравлением стоит российская власть.