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01.10.2020 13:53
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Кремль заявил, что Навальный своими обвинениями пытается поставить себя на один уровень с Путиным

Пресс-секретарь российского президента посчитал «безосновательными и недопустимыми» обвинения Алексея Навального, которые он высказал во время общения с немецкой прессой. В Кремле нашли слова оппозиционера оскорбительными и уличили его в сотрудничестве с иностранной разведкой.

«Подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», — цитирует 1 октября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, Навальный хочет «поставить себя на один уровень» с Владимиром Путиным. Песков уверен, что оппозиционер может сотрудничать со спецслужбами других стран. «Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки», — уточнил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Навальному «не первый раз» дают инструкции.

В первый день октября ситуацию с «берлинским пациентом» прокомментировал и председатель Госдумы. Вячеслав Володин настаивает, что президент России спас жизнь оппозиционеру, а тот ведет себя как «бесстыдник и подлец», когда обвиняет руководство страны в своем возможном отравлении. Председатель Госдумы также допустил сотрудничество Навального в западными спецслужбами.

В интервью Der Spiegel Навальный предположил, что за его отравлением стоит российская власть.

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Комментарии (19)

Агроном аэродрома
"пытается поставить себя на один уровень" - а мене построение фразы нравится. Направление движения до этого "уровня" скромно не указано.
alpi
Какая разница кто травил, главное кто рулил процессом, а у нас в стране есть только одно лицо которое за все в ответе, а уж в данном случае только слепой или тупой не увидит это лица))
Sulahit
"пытается поставить себя на один уровень с Путиным"
Они так искренне возмущены, что им даже ответить нечего. Простота хуже воровства...
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