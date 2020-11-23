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Военный госпиталь в Пушкине увеличил число коронавирусных коек в полтора раза из-за наплыва пациентов

Многофункциональный медцентр ЗВО в Пушкине добавил коек для коронавирусных больных — число мест увеличили с 60 до 90. Об этом в пресс-службе ЗВО сообщили 23 ноября.

Уже 13 ноября, как писала «Фонтанка», в госпитале лежали 78 пациентов, тогда как проектная мощность предполагала только 60.

«В медцентре дополнительно оборудовано 30 коек, из них десять реанимационных. Помещения нового медцентра это позволяли. Увеличение количества мест связано с возросшей потребностью в данный период времени», — приводит пресс-служба слова начальника Санкт-Петербургского филиала 442-го военного госпиталя подполковника Акима Мурсалова.

Сейчас, исходя из ведомства о заполненности коек на 91%, лечение в медцентре проходят 82 человека.

Госпиталь на улице Радищева в Пушкине построили за два месяца из модульных быстровозводимых конструкций. На 16 типовых инфекционных центров по всей стране правительство выделило из резервного фонда 8,8 миллиарда рублей — по 550 миллионов на каждый. С момента открытия медпомощь там получили более 700 пациентов.

С начала пандемии в Петербурге выявили уже 100 864 заразившихся. За последние сутки в городе зафиксировали 2926 новых случаев коронавируса, что стало вторым результатом по стране.

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Комментарии (2)

AnnEVT28
А как же снижение госпитализаций?
Danik
Хороший жаргон - наплав пациентов! Откуда они приплыли? Стыдно писать так про больных людей, которые нужжаются в медицинской помощи. Хотя учить нынешних журналюг бестолку. Черствые и циничные люди с заботой о жаренных фактах.
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