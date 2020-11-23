Военный госпиталь в Пушкине увеличил число коронавирусных коек в полтора раза из-за наплыва пациентов

Многофункциональный медцентр ЗВО в Пушкине добавил коек для коронавирусных больных — число мест увеличили с 60 до 90. Об этом в пресс-службе ЗВО сообщили 23 ноября.

Уже 13 ноября, как писала «Фонтанка», в госпитале лежали 78 пациентов, тогда как проектная мощность предполагала только 60.

«В медцентре дополнительно оборудовано 30 коек, из них десять реанимационных. Помещения нового медцентра это позволяли. Увеличение количества мест связано с возросшей потребностью в данный период времени», — приводит пресс-служба слова начальника Санкт-Петербургского филиала 442-го военного госпиталя подполковника Акима Мурсалова.