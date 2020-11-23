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За выходные полиция Петербурга проверила 1,5 тысячи водителей. Каждый шестой был пьян

Три ночи подряд, с 20 по 23 ноября, в Петербурге и Ленобласти полицией проводилась масштабная операция по выявлению водителей в алкогольном и наркотическом опьянении. На дорогах работали десятки экипажей ДПС, им помогали сотрудники ППСП, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, бойцы «Грома». Итоги неутешительные.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в общей сложности было проверено более 1,5 тысячи автомобилистов. Более 250 из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом 36 водителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении их возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

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Комментарии (15)

USSR_forever
пора изымать в счёт гос-ва транспортные средства.... так глядишь на велосипеды все и пересядут...
yaprotiv
и в чем был смысл увеличения наказания? Как ездили пьяные так и ездят. Пока полиция будет работать исключительно рейдами - можно хоть ВМН выносить.
Opioman
Думаю пьяных не так много, сейчас под скоростью половина ездит
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