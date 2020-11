По данным СПАРК-Интерфакс, доли ООО «Ямал СПГ» распределены следующим образом:



ПАО «НОВАТЭК» — 50.07%,



China National Oil & Gas Exploration and Development Co., Ltd. (Китай) — 20.02%,



TOTAL E&P YAMAL (Франция) — 20.02%,



YAYM LIMITED (Кипр) — 9.9%



Доли ООО «Арктик СПГ 2» распределены следующим образом:



ПАО «НОВАТЭК» — 60%,



«ДЖЭПЕН АРКТИК ЭЛЭНДЖИ БИ.ВИ.» (Нидерланды) — 10%,



КНКНГ ДОН ЛАЙТ ЛИМИТЕД (Гонконг) — 10%,



СЕПР ЛИМИТЕД (Гонконг) — 10%,



TOTAL E&P SALMANOV (Франция) — 10%



— Мы видим, что в проекте «Арктик СПГ 2» политика меняется. Там больше участников и меньше доли каждого. То есть между этими проектами есть принципиальная разница?

— Конечно. «Ямал СПГ» был первый в России крупный СПГ-проект, мы не имели еще соответствующих компетенций. Но смотрите: мощность «Ямала СПГ» с начала была 16,5 млн тонн в год, сейчас уже 18,4 — ввели четвертую линию. И в ней использована полностью российская технология сжижения газа. Думаю, в процессах добычи газа и производства СПГ у нас теперь есть всё необходимое, и с этой точки зрения участие иностранцев не требуется.