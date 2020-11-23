Фото: с сайта novatek.ru

30 ноября петербургский «ЛенМорНИИПроект» подведет итоги конкурса на выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки строительства грузового терминала предприятия по сжижению природного газа компании НОВАТЭК «Арктик СПГ 1» мощностью 20 млн тонн в год. Фактически, в этот день будет запущен третий крупный СПГ-проект в Арктике.

заместитель генерального директора ЦНИИ Морского флота Александр Буянов Фото: из личного архива

— Александр Сергеевич, пока в ООО «Арктик СПГ 1» лишь один владелец — НОВАТЭК.

— Иностранные партнеры появляются обычно на более поздних стадиях, когда проект проработан, когда есть что показать.



— Видимо, проблема в недостатке денег и технологий…

— Как минимум это очень большие деньги, и иностранцы готовы их вкладывать. Это не строительство сухогрузного терминала на берегу Балтийского моря, где нам и своих денег хватит. Разработка месторождений, производство и морская перевалка в Арктике требуют затрат другого порядка. Потом иностранные участники таких проектов гарантируют рынки сбыта. Сжиженный газ покупают в том числе в странах, откуда эти участники. Впрочем, на примере двух нынешних крупных проектов НОВАТЭКа в Обской губе — действующего ООО «Ямал СПГ» и активно строящегося «Арктик СПГ 2» — динамика «русификации» очевидна. В «Ямале СПГ» НОВАТЭКу принадлежат чуть больше 50% долей, остальные у иностранных компаний, в «Арктик СПГ 2» у НОВАТЭКа уже 60%. Может быть, в «Арктик СПГ 1» доля НОВАТЭКа снова увеличится. К тому же иностранные участники — в основном нефтегазовые компании, которые сами покупают произведенный в Арктике сжиженный газ, в том числе у НОВАТЭКа. 50% газа от «Ямала СПГ» и 60% от «Арктик СПГ 2» надо кому-то продать — участие иностранцев в проектах снижает риск остаться без покупателей. Разделение инвестиций — это минимизация рисков во всех отношениях.



По данным СПАРК-Интерфакс, доли ООО «Ямал СПГ» распределены следующим образом:

ПАО «НОВАТЭК» — 50.07%,

China National Oil & Gas Exploration and Development Co., Ltd. (Китай) — 20.02%,

TOTAL E&P YAMAL (Франция) — 20.02%,

YAYM LIMITED (Кипр) — 9.9%

Доли ООО «Арктик СПГ 2» распределены следующим образом:

ПАО «НОВАТЭК» — 60%,

«ДЖЭПЕН АРКТИК ЭЛЭНДЖИ БИ.ВИ.» (Нидерланды) — 10%,

КНКНГ ДОН ЛАЙТ ЛИМИТЕД (Гонконг) — 10%,

СЕПР ЛИМИТЕД (Гонконг) — 10%,

TOTAL E&P SALMANOV (Франция) — 10%

— Мы видим, что в проекте «Арктик СПГ 2» политика меняется. Там больше участников и меньше доли каждого. То есть между этими проектами есть принципиальная разница? — Конечно. «Ямал СПГ» был первый в России крупный СПГ-проект, мы не имели еще соответствующих компетенций. Но смотрите: мощность «Ямала СПГ» с начала была 16,5 млн тонн в год, сейчас уже 18,4 — ввели четвертую линию. И в ней использована полностью российская технология сжижения газа. Думаю, в процессах добычи газа и производства СПГ у нас теперь есть всё необходимое, и с этой точки зрения участие иностранцев не требуется.



— Но большая часть оборудования там все равно иностранная.

— Пока да. Надеюсь, это тоже вопрос времени.

— «Ямал СПГ» обслуживает исключительно иностранный флот.

— Да, с флотом вышло печально. Проекту требовалось 15 арктических газовозов класса Arc7, раньше их вообще никто в мире не строил. Все боялись рисковать, в результате лишь «Кристоф де Маржери» принадлежит российскому «Совкомфлоту», остальные 14 судов у иностранных компаний, и иностранные компании ими оперируют. 6 судов у канадской Teekay Shipping Ltd, 3 судна у японской MOL, остальные у греческой Dynagas Ltd. И все 15 газовозов построила корейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

— А как дольщики компании-оператора влияют на состав судовладельцев?

— Доли в проекте в конечном итоге материализуются в объемах сжиженного газа, которые будут принадлежать каждому дольщику. В «Ямале СПГ» НОВАТЭК — хозяин 50.07% произведенного СПГ, в «Арктик СПГ 2» — хозяин 60%. Остальное у иностранных партнеров. Очевидно, что китайские участники проекта постараются возить свою часть СПГ китайским флотом, а японские — японским. Защиту национальных интересов никто не отменял.



— Любопытно, кто будет владеть и управлять флотом «Арктик СПГ 1»

— Думаю, учитывая опыт НОВАТЭКа и «Совкомфлота», оперировать судами будут российские компании. Для вывоза продукции «Ямала СПГ» НОВАТЭКу приходится фрахтовать газовозы низкого ледового класса и заказывать ледокольные проводки, потому что, когда у флота несколько владельцев и несколько строителей, возникают проблемы единого управления, согласования сроков. Вот почему для проекта «Арктик СПГ 2» было создано ООО «СМАРТ СПГ», совместное предприятие НОВАТЭКа и «Совкомфлота».

— Состав владельцев проекта, наверное, влияет и на выбор верфи?

— В какой-то степени. Когда такое судно строится, заказчик фрахтует его сразу на весь жизненный цикл — лет на 20–30. Судно будет обслуживать проект, для которого построено. Фрахтует его тот, кому надо возить сжиженный газ и в конечном итоге продавать его, то есть владелец газа — он же владелец соответствующей доли в проекте. Значит, участники проекта стремятся строить суда на верфях из своих стран, и Россия — не исключение. Строительство судов — это серьезные деньги, которые всегда лучше оставить у себя, а не отдавать иностранцам.



Для проекта «Арктик СПГ 2» требуется 21 газовоз с ледовым классом Arc7 с перспективой работы в восточном направлении Северного морского пути. 15 судов уже заказаны на новой верфи «Звезда» в Большом Камне, 6 судов построит корейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. В октябре 2019 года «Совкомфлот» и НОВАТЭК создали совместную компанию «СМАРТ СПГ» — она будет владельцем и оператором 15 газовозов, которые построит «Звезда» для «Арктик СПГ 2». Из 6 корейских судов тремя будет управлять «Совкомфлот», тремя японская MOL. Александр Буянов надеется, что хотя бы часть флота для «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 1» будет работать под российским флагом. Все 15 газовозов «Ямала СПГ» ходят под флагом Кипра.

— Кроме «Звезды», участники «Арктик СПГ 2» выбрали только корейскую Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

— Не удивительно. Компания строила все суда для проекта «Ямал СПГ», отлично проявила себя, в том числе по срокам. Она надежна, на нее можно рассчитывать.

— Интересно, где НОВАТЭК закажет суда для «Арктик СПГ 1»?



— Хороший вопрос. Мощности «Звезды» забиты целиком и надолго. К тому же «Звезда» на 50% принадлежит «Роснефти», активно развивающей сейчас проект «Восток Ойл», где тоже нужен большой флот. Там очень много месторождений. А других верфей, которые потянули бы такой объем, в России просто нет. Как бы нам ни хотелось, но флот для «Арктик СПГ 1», скорее всего, построят за рубежом. Не исключаю, что это будут китайские судостроительные верфи. Китайцы активно осваивают строительство газовозов высокого ледового класса.

— Есть мнение, что «Звезда», хоть и российская верфь, но фактически не строит суда, а собирает их из иностранных комплектующих.

— Пока там действительно в большой степени не строительство с нуля, а крупноузловая сборка. Но «Звезда» в начале пути, и это непростой путь. Дайте время, лет 5, и степень полноценности строительства судов там принципиально увеличится. Во всяком случае, хочется на это надеяться.

— Получается, владельцы основных арктических проектов — и есть те, кто зарабатывает на освоении Арктики? И пока среди них большая доля зарубежных компаний.

— Пока да. Но ситуация меняется, и, думаю, проект «Арктик СПГ 1» это наглядно продемонстрирует.

Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»