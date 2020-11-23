Оксфордский словарь не смог определить, что было более важным в 2020 году — коронавирус или белорусские протесты

Оксфордский словарь английского языка под занавес 2020 года не смог выбрать только одно важное слово. Вместо этого он опубликовал целый ряд понятий, наиболее полно описывающих этот непростой для всего человечества период. Соответствующее сообщение опубликовано 23 ноября на сайте словаря.
«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом», — говорится в заявлении.
Лексикографы из Оксфорда отметили наиболее упоминаемые лексемы, связанные с разными событиями. К примеру, в январе, когда Австралия была охвачена пожарами, таким стало слово bushfire — «разрушительный лесной пожар», а также «импичмент» — в первом месяце 2020 года в Сенате Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа начали рассматривать обвинения, выдвинутые в отношении американского лидера.
Весной в список слов и выражений вошли несколько понятий, связанных с пандемией. Это coronavirus («коронавирус»), COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание), lockdown (принудительные карантинные меры, вводимые властями для сдерживания распространения COVID-19), social distancing («социальное дистанцирование»), reopening («возобновление»).
Также лексикографы отметили прилагательное «белорусский» как одно из слов августа 2020 года в связи с переизбранием в Белоруссии Александра Лукашенко на шестой президентский срок.