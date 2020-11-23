Оксфордский словарь не смог определить, что было более важным в 2020 году — коронавирус или белорусские протесты

Оксфордский словарь английского языка под занавес 2020 года не смог выбрать только одно важное слово. Вместо этого он опубликовал целый ряд понятий, наиболее полно описывающих этот непростой для всего человечества период. Соответствующее сообщение опубликовано 23 ноября на сайте словаря.



«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом», — говорится в заявлении.

