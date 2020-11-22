В Белоруссии проходит 106-й день традиционных протестов оппозиции. По информации правозащитного центра «Вясна», на 16:40 22 ноября задержаны как минимум 133 протестующих — преимущественно в Минске, а также в Боровлянах, Пинске, Новополоцке и Заславле. Троих уже выпустили. В числе задержанных оказались медсестра из РНПЦ детской хирургии и 83-летний пенсионер. Похоже, что задержан солист группы «Петля страсти» Илья Черепко-Самахвалов, сообщает «Наша Нива» . МВД Белоруссии подтвердило РИА Новости применение в Минске спецсредств против участников акции, оказавших сопротивление правоохранителям.

Жители Минска начали выходить на акцию после полудня — небольшие колонны людей были замечены в разных районах города. С утра со стороны Уручья в центр начала съезжаться спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики, передавало РИА Новости. В городе традиционно наблюдаются перебои в работе Интернета.

Как передает корреспондент РИА, проблемы возникли у крупнейших операторов страны А1 и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного Интернета», — сообщает в Twitter один из операторов.

С 12 часов закрыты некоторые станции городской подземки, в том числе «Каменная горка» и «Петровщина».

По данным Telegram-канала «Наша Нива», в районе Каменной Горки собралось около 300 протестующих. Силовики применили спецсредства, есть задержания. На улице Голубева протестующих поддерживают местные жители — они вышли на балконы с флагами.