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В Белоруссии проходят очередные протесты. Сюжет знакомый: спецтехника, водометы, массовые задержания

В Белоруссии проходит 106-й день традиционных протестов оппозиции. По информации правозащитного центра «Вясна», на 16:40 22 ноября задержаны как минимум 133 протестующих — преимущественно в Минске, а также в Боровлянах, Пинске, Новополоцке и Заславле. Троих уже выпустили. В числе задержанных оказались медсестра из РНПЦ детской хирургии и 83-летний пенсионер. Похоже, что задержан солист группы «Петля страсти» Илья Черепко-Самахвалов, сообщает «Наша Нива». МВД Белоруссии подтвердило РИА Новости применение в Минске спецсредств против участников акции, оказавших сопротивление правоохранителям.

Жители Минска начали выходить на акцию после полудня — небольшие колонны людей были замечены в разных районах города. С утра со стороны Уручья в центр начала съезжаться спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики, передавало РИА Новости. В городе традиционно наблюдаются перебои в работе Интернета.

Как передает корреспондент РИА, проблемы возникли у крупнейших операторов страны А1 и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного Интернета», — сообщает в Twitter один из операторов.

С 12 часов закрыты некоторые станции городской подземки, в том числе «Каменная горка» и «Петровщина».

По данным Telegram-канала «Наша Нива», в районе Каменной Горки собралось около 300 протестующих. Силовики применили спецсредства, есть задержания. На улице Голубева протестующих поддерживают местные жители — они вышли на балконы с флагами.

Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by

По информации TUT.by, протестующих разгоняли и возле Нацбиблиотеки. Там был как минимум один микроавтобус с людьми в балаклавах, машина ГАИ. Со стороны центра подъехали спецтехника и водомет. На Калиновского собралось около 500 протестующих, пишет TUT.by. Кроме того, сотрудники ГАИ перекрыли движение на отдельных участках дорог в разных частях города — пропускают только машины такси, маршрутки и общественный транспорт.

В некоторых местах протестующие выходят на проезжую часть, где-то идут с флагами. Оппозиционеры стараются перемещаться колоннами, но в ходе стычек с силовиками разделяются на небольшие группы или разбегаются по дворам.

Белоруссия протестует с 9 августа. Именно в этот день в стране прошли выборы президента, в которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующих жестко задерживают, сажают в изоляторы, после чего решают их судьбу через суд. ЕС отреагировал на сложившуюся ситуацию санкциями. Россия заявила, что поддерживает легитимного президента.

Рисунок в одном из минских дворов.
Рисунок в одном из минских дворов.Фото: TUT.by
Рисунок в одном из минских дворов.
Рисунок в одном из минских дворов.Фото: TUT.by

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Комментарии (8)

Sadava
Поварята, хватит между собой остроумием блестать. Кроме Белорусии есть еще и Хабаровск.
Печенеги и половцы
Самоононеуйдет
Starishok
Ничего у них не выйдет,99% это молодежь, не знающая почем фунт лиха.Зачинщиков пересадят,по увольняют с работы,выгонят с учебы,по закрывают бизнес.Есть у власти еще много козырей.Это им не Украина,тут у Российской власти свой интерес.Понадобиться и войска введут,даже и спрашивать ни у кого не будут,хватит трех часов.
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