Сборная России по баскетболу съезжается в Петербург для подготовки к отборочным матчам Кубка Европы

Баскетболисты сборной России начали прибывать в Петербург на тренировочный сбор перед квалификационными матчами Кубка Европы-2022, которые пройдут в Таллине 28 и 30 ноября. Проходить подготовка будет на базе Академии баскетбола петербургского «Зенита».
Как стало известно «Фонтанке», 21 ноября в Петербург приехал главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Полностью состав соберется ближе к понедельнику, в зависимости от того, когда клубы отпустят игроков.
В настоящее время Академию «Зенита» оборудуют в соответствии с требованиями Международной федерации баскетбола (ФИБА). В частности, на входе уже установили специальную рамку дезинфекции — устройство для уничтожения вирусов и бактерий на поверхности тела человека. Проживать сборная будет в отеле Parklane. Заявлено, что национальная команда проведет в Петербурге четыре тренировки.
Ранее Сергей Базаревич заявил, что Академия «Зенита» была выбрана из-за удобной логистики. «Матчи квалификации пройдут в Эстонии, поэтому мы решили, что из Петербурга добираться туда будет проще, — подчеркнул Базаревич. — Во-вторых, Академия «Зенита» постоянно развивается, там отличные условия для тренировок. Новогорск в период пандемии — довольно сложный вариант в плане заезда на базу».
В расширенный состав национальной сборной от БК «Зенит» вызваны Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, Андрей Зубков, Владислав Трушкин, Антон Пушков. Однако из-за недавней эпидемии коронавируса в команде и напряженного графика петербургский клуб может не отпустить кого-то из них.
Напомним, что 28 ноября россияне сыграют в Таллине с Эстонией, а 30-го — с Италией. Также в отборочной группе B Кубка Европы выступает сборная Северной Македонии. В финальный турнир попадают три команды из четырех: итальянцы как одни из хозяев Евробаскета автоматически плюс две лучшие сборные из оставшихся.