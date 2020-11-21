Сборная России по баскетболу съезжается в Петербург для подготовки к отборочным матчам Кубка Европы

Баскетболисты сборной России начали прибывать в Петербург на тренировочный сбор перед квалификационными матчами Кубка Европы-2022, которые пройдут в Таллине 28 и 30 ноября. Проходить подготовка будет на базе Академии баскетбола петербургского «Зенита».

Как стало известно «Фонтанке», 21 ноября в Петербург приехал главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Полностью состав соберется ближе к понедельнику, в зависимости от того, когда клубы отпустят игроков.

В настоящее время Академию «Зенита» оборудуют в соответствии с требованиями Международной федерации баскетбола (ФИБА). В частности, на входе уже установили специальную рамку дезинфекции — устройство для уничтожения вирусов и бактерий на поверхности тела человека. Проживать сборная будет в отеле Parklane. Заявлено, что национальная команда проведет в Петербурге четыре тренировки.