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Беглов: На дому от коронавируса в Петербурге лечатся 43 тысячи человек. Закрепляем за каждым волонтером по 20-30 пациентов

На амбулаторном лечении от коронавируса в Петербурге находятся 43 тысячи человек. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил 20 ноября в эфире телеканала «Россия 24», сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация «напряженная, но контролируемая». «Привлекаем волонтеров. Закрепляем за каждым по 20-30 человек», - сказал губернатор. Он уточнил, что волонтеры обзванивают тех, кто лечится на дому, и сообщают данные в поликлиники.

«Сегодня мы довели количество коек до 12 тысяч. Начали строить стационары-трансформеры. В декабре введем еще 1000-1200 коек. Сделали выводы по работе госпиталя в Ленэкспо, сделали там реанимацию, КТ – начинаем лечить больных средней степени тяжести», - рассказал также губернатор.

Отметим, сегодня представители Смольного активно выступали по поводу ситуации с COVID-19 в городе. Уже вечером власти пообещали, что вскоре врача в Петербурге можно будет вызвать по короткому номеру 122. По срокам запуска сервиса информации нет, как и по тому, когда лаборатории по тестированию на коронавирус заработают в круглосуточном режиме. Но обещают, что все это произойдет «в ближайшее время» - тогда же до районов доберутся и обещанные «бесплатные» лекарства от COVID-19.

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Комментарии (11)

USSR_forever
"врали, врут и врать будут".... © усатый таракан
Djnyana
Радует одно, я думал меня банят после 0,5 или 0,7л., а оказывается - после.. 50-70 литров, а то и.. - умножить ещё на 10))) Вот где силушка-то! )
263986271
И где мой волонтёр? Вот правда? Доктора из поликлиники не дождаться, а тут... Смехота. Граждане, не болейте, это очень- очень тяжко.
А господину соврамши большое спасибо. В очередной раз
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