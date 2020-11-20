Беглов: На дому от коронавируса в Петербурге лечатся 43 тысячи человек. Закрепляем за каждым волонтером по 20-30 пациентов

На амбулаторном лечении от коронавируса в Петербурге находятся 43 тысячи человек. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил 20 ноября в эфире телеканала «Россия 24», сообщает пресс-служба Смольного.



Беглов подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация «напряженная, но контролируемая». «Привлекаем волонтеров. Закрепляем за каждым по 20-30 человек», - сказал губернатор. Он уточнил, что волонтеры обзванивают тех, кто лечится на дому, и сообщают данные в поликлиники.



«Сегодня мы довели количество коек до 12 тысяч. Начали строить стационары-трансформеры. В декабре введем еще 1000-1200 коек. Сделали выводы по работе госпиталя в Ленэкспо, сделали там реанимацию, КТ – начинаем лечить больных средней степени тяжести», - рассказал также губернатор.

