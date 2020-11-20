Мужчина зарезал шестилетнего ребенка, за которым его оставили присматривать

47-летний мужчина в городе Энгельс Саратовской области задержан по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика, за которым его просили присмотреть. Об этом 20 ноября сообщает Следственный комитет по региону.



По данным следствия, 37-летний мужчина попросил своего 47-летнего приятеля присмотреть за его 6-летним пасынком. Когда он вернулся домой, то обнаружил ребенка «лежащим в помещении кухни на полу без признаков жизни с ножевыми ранениями в области шеи и тела».



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), подозреваемый задержан.

