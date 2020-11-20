FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Мужчина зарезал шестилетнего ребенка, за которым его оставили присматривать

47-летний мужчина в городе Энгельс Саратовской области задержан по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика, за которым его просили присмотреть. Об этом 20 ноября сообщает Следственный комитет по региону.

По данным следствия, 37-летний мужчина попросил своего 47-летнего приятеля присмотреть за его 6-летним пасынком. Когда он вернулся домой, то обнаружил ребенка «лежащим в помещении кухни на полу без признаков жизни с ножевыми ранениями в области шеи и тела».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), подозреваемый задержан.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

260602101
Отметил 200-летие со Дня Рождения Фридриха Энгельса. Вот такой коммунизм получился у его создателей.....Ошибочка в расчетах.
spb7771250
РСП это не только зло, но и большая беда для детей.
260551481
ЗАТОКРЫМНАШ !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний