Гастрономия, образование, спорт, культура. ДК им. Кирова ждет редевелопмент

Компания «ДК Кирова» проведет редевелопмент одноименного Дворца культуры в Петербурге. Разработку долгосрочной концепции развития рассчитывают завершить к февралю 2021 года. Об этом 20 ноября сообщает компания «Агора. Гастроурбанистика», на базе которой создана команда урбанистов, которая отвечает за проект.



Исследованием возможностей развития ДК имени С. М. Кирова и формированием концепции занимается команда CitiZen. Проект стартовал в ноябре 2020 года.

В настоящее время на площади в 25 тысяч квадратных метров располагаются четыре зрительных зала, пять залов для занятий хореографией, 32 помещения для творческих кружков, библиотека, спортивный комплекс.