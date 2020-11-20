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Гастрономия, образование, спорт, культура. ДК им. Кирова ждет редевелопмент

Компания «ДК Кирова» проведет редевелопмент одноименного Дворца культуры в Петербурге. Разработку долгосрочной концепции развития рассчитывают завершить к февралю 2021 года. Об этом 20 ноября сообщает компания «Агора. Гастроурбанистика», на базе которой создана команда урбанистов, которая отвечает за проект.

Исследованием возможностей развития ДК имени С. М. Кирова и формированием концепции занимается команда CitiZen. Проект стартовал в ноябре 2020 года.

В настоящее время на площади в 25 тысяч квадратных метров располагаются четыре зрительных зала, пять залов для занятий хореографией, 32 помещения для творческих кружков, библиотека, спортивный комплекс.

В рамках редевелопмента планируется развитие общественно-деловой зоны для работы и отдыха. В частности, включение в проект гастрономической, образовательной, спортивной, культурной функций, а также создание рабочих пространств.

В ноябре суд оштрафовал собственника ДК Кирова за ненадлежащее использование здания-памятника. Комитет по охране памятников еще весной 2021 года обязал компанию разработать проектную документацию по реставрации здания и дал срок до августа 2019 года, однако это так и не было сделано. Согласно данным СПАРК, с 11 ноября 2019 года компания в равных долях принадлежит Алексею и Денису Семеновым.

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