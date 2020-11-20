«Там давно не проводилось ремонтов». Патриарх попросил Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры

Патриарх Кирилл попросил Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры и Санкт-Петербургской духовной академии. Об этом глава РПЦ сказал 20 ноября на встрече с президентом России. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.



«Сопротивляясь западному вторжению ливонских рыцарей, Александр Невский одновременно проявлял очень большую дипломатическую гибкость для развития отношений с восточными завоевателями и практически оградил Россию от опаснейших нашествий с востока. И в честь Александра Невского — лавра в городе Санкт-Петербурге. И конечно, юбилей Александра Невского не может пройти это место, — сказал патриарх. — Поэтому у меня несколько просьб обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, давно там не производилось ремонтов».