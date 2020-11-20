«Там давно не проводилось ремонтов». Патриарх попросил Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры

Патриарх Кирилл попросил Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры и Санкт-Петербургской духовной академии. Об этом глава РПЦ сказал 20 ноября на встрече с президентом России. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
«Сопротивляясь западному вторжению ливонских рыцарей, Александр Невский одновременно проявлял очень большую дипломатическую гибкость для развития отношений с восточными завоевателями и практически оградил Россию от опаснейших нашествий с востока. И в честь Александра Невского — лавра в городе Санкт-Петербурге. И конечно, юбилей Александра Невского не может пройти это место, — сказал патриарх. — Поэтому у меня несколько просьб обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, давно там не производилось ремонтов».
По его мнению, «в непростом состоянии» находится и Санкт-Петербургская духовная академия, ректором которой в свое время был Кирилл. Патриарх выразил готовность ознакомить главу государства с идеей развития академии как интеллектуального центра Русской православной церкви.
«Ваше святейшество, мы сейчас посмотрим это, внимательно всё изучим, поговорим о деталях», — ответил Путин.
Напомним, в России в 2021 году отметят 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Ранее губернатору Петербурга Александру Беглову рекомендовали из Москвы рассмотреть возможность передачи РПЦ памятников, расположенных на территории лавры, — это Благовещенская и Лазаревская церкви и церковь Тихвинской иконы Божией Матери.