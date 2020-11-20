Рекордно близко к Земле пролетел астероид. До столкновения оставалось меньше, чем от Петербурга до Москвы

Астрономы зафиксировали астероид, установивший рекорд по сближению с Землёй. В пятницу, 13-го, он пролетел ниже орбиты Международной космической станции и был замечен только спустя несколько часов.
Как сообщается на сайте Universe Today, астероид 2020 VT4 телескопы системы ATLAS на Гавайях засекли 14 ноября. При этом на минимальное расстояние к Земле потенциально опасный объект приблизился 15 часов назад. Астрономы списывают такое отставание на то, что он с большой скоростью летел со стороны Солнца и был невидим в его лучах.
Небесное тело диаметром 5-10 метров отделяли от планеты 345 километров, что ниже орбиты МКС и почти вдвое меньше расстояния от Петербурга до Москвы. Ожидается, что в следующий раз 2020 VT4 приблизится к Земле в ноябре 2052 года.