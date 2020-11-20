Рекордно близко к Земле пролетел астероид. До столкновения оставалось меньше, чем от Петербурга до Москвы

Астрономы зафиксировали астероид, установивший рекорд по сближению с Землёй. В пятницу, 13-го, он пролетел ниже орбиты Международной космической станции и был замечен только спустя несколько часов.



Как сообщается на сайте Universe Today, астероид 2020 VT4 телескопы системы ATLAS на Гавайях засекли 14 ноября. При этом на минимальное расстояние к Земле потенциально опасный объект приблизился 15 часов назад. Астрономы списывают такое отставание на то, что он с большой скоростью летел со стороны Солнца и был невидим в его лучах.

