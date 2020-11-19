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Петербург голосует на «Фонтанке» за лучший местный бизнес

В числе номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» самая «домашняя» — «Сделано в Петербурге». Здесь петербуржцы выбирают любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и чье производство расположено в городе или в Ленинградской области.

В отличие от всех остальных, номинация «Сделано в Петербурге» объединила предприятия из самых разных отраслей. Тут и заслуженные «Ижорские заводы», «ОДК-Климов» и «Свеза», которые уже многие годы выпускают важнейшую для страны продукцию. И относительно новые производства: «Термотроник» (тепловое оборудование) и «Лосево» (молочная продукция). Есть три представителя высокотехнологичной индустрии красоты и здоровья — «Леврана» (косметика), «ВЕРТЕКС» (фармацевтика и косметика) и Estel (краска для волос). Представлены и местные бренды модной одежды — Lady Sharm и Matematika.

Все они с гордостью могут написать на своей продукции «Сделано в Петербурге», неся знамя нашего города далеко за его пределы и дальше по всему миру. Немаловажно и то, что каждый из них обеспечивает горожан рабочими местами, а казну города — налогами. Выбрать только одного из них — максимально сложно. Однако лишь один получит главный приз — премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

«Компания основана 20 лет назад именно в Петербурге. Она начинала свой путь с достаточно небольшого производства и за эти годы выросла в крупного производителя по меркам всей России. Сейчас работаем на федеральном рынке и даже вышли за его пределы. Старт нам дал именно Петербург, и мы истинные петербуржцы. Номинация в премии «Фонтанки» — как раз показатель того, что это народный выбор, что компания движется в правильном направлении, создает рабочие места, развивает производство. Благодаря ему мы как раз и можем строить свои планы, брать на работу новых людей, делать новые классные качественные продукты и вносить вклад в здоровье людей, в их красоту и качество жизни, — рассказывает Марина Милкина, руководитель PR-отдела фармацевтической компании «ВЕРТЕКС». — Формат этой премии — самый объективный. Потому что свой выбор делают именно люди по своему желанию и по своим предпочтениям, и их к этому никто не принуждает. И именно они решают, кто достоин быть названным в числе лучших и в итоге кто станет победителем. И это самое главное».

Марина Милкина, руководитель PR-отдела фармацевтической компании «ВЕРТЕКС»

«Мы петербургская компания. Несмотря на тяжелую ситуацию, все наше производство размещается именно в Санкт-Петербурге, и мы не планируем куда-то его переносить. Также мы используем собственные разработки, никогда не пользуемся какими-то привлеченными иностранными технологиями. У нас создана очень мощная лаборатория, где в основной массе в качестве инженеров-химиков, разработчиков трудятся также жители Петербурга, — говорит Роман Продан, генеральный директор компании «Юникосметик» (Estel). — Для нас как для петербургского производителя крайне важно и ценно было получить обратную связь от горожан, которые выдвинули нас в финал премии «Фонтанки». Это дает нам понять, что то, что мы делаем, — это действительно нужно людям».

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