Всю ночь и весь день сегодня в Петербурге очень тепло, правда, погоду сложно назвать идеальной. Эта аномалия продлится только один день, и уже завтра снова ожидается снег.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 ноября в городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный, местами порывы сильного. Ночью 7–9 градусов тепла, днем - 9–11, атмосферное давление будет понижаться.
Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 11, что на 10 градусов выше климатической нормы, порывы ветра — до 15,6 м/c. Обычно в этот день температура воздуха в течение суток колеблется в пределах от минус 5 до плюс 4, отмечает «Яндекс».
Такую погоду обеспечивает тёплый сектор активного североатлантического циклона, объяснил ведущий специалист в ООО «Центр "Фобос"» Михаил Леус. Он сделал погоду облачной и ветреной, вызвал дожди и существенно повысил температуру. Сравните: для 18 ноября рекорд максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге был установлен в 1911 году — плюс 9,4 градуса. Для 19 ноября исторический максимум — плюс 9 в 1978 году.
20 ноября, по прогнозу Росгидромета, будет уже 0 — плюс 2, ночью небольшой дождь, утром и днём небольшой мокрый снег, ветер умеренный, с порывами сильного. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица.