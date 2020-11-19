Всю ночь и весь день сегодня в Петербурге очень тепло, правда, погоду сложно назвать идеальной. Эта аномалия продлится только один день, и уже завтра снова ожидается снег.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 ноября в городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный, местами порывы сильного. Ночью 7–9 градусов тепла, днем - 9–11, атмосферное давление будет понижаться.

Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 11, что на 10 градусов выше климатической нормы, порывы ветра — до 15,6 м/c. Обычно в этот день температура воздуха в течение суток колеблется в пределах от минус 5 до плюс 4, отмечает «Яндекс».