Во Всеволожскую больницу доставили 13-летнего мальчика в тяжелом состоянии после падения на него футбольных ворот. Об этом 18 ноября сообщает 47news со ссылкой на СК РФ по Ленобласти.



В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено «по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку» (ч.2 ст. 238 УК РФ).



По данным СК, ворота упали на подростка «в одной из школ города Мурино» днем 18 ноября во время урока физкультуры. Следователи осмотрели место происшествия, допросили должностных лиц в школе и назначили судебно-медицинскую экспертизу.