FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Футбольные ворота упали на подростка в Мурино. Он госпитализирован, в школе работают следователи

Во Всеволожскую больницу доставили 13-летнего мальчика в тяжелом состоянии после падения на него футбольных ворот. Об этом 18 ноября сообщает 47news со ссылкой на СК РФ по Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено «по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку» (ч.2 ст. 238 УК РФ).

По данным СК, ворота упали на подростка «в одной из школ города Мурино» днем 18 ноября во время урока физкультуры. Следователи осмотрели место происшествия, допросили должностных лиц в школе и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Павел Павлов
Очень жаль,и парня и того что спорта будет в школах меньше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний