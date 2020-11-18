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Российские моряки привезли в Норвегию коронавирус

Почти у трети моряков с российского рыболовного судна Aquamarine выявили коронавирус в норвежском порту Тромсё.

«Муниципалитет Тромсё проверил всю команду российского рыболовного судна Aquamarine». У 16 [из 42] диагностирована [коронавирусная] инфекция», — сообщает 18 ноября телеканал NRK.

Главный муниципальный врач Катрин Кристофферсен сообщила, что одного из моряков доставили в университетскую больницу Северной Норвегии, а других примут центры по борьбе с коронавирусом. По ее словам, остальных членов экипажа посадили на карантин на судне.

Кристофферсен отметила, что ситуация для муниципалитета является «сложной».

С начала пандемии в Норвегии выявлено 30 114 случаев коронавируса.

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Комментарии (2)

Cashmare
со своим усталым в чужой монастырь не ходят
260650801
Они еще и на рыбу накашляют. А потом это в Китае обнаружат.
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