Российские моряки привезли в Норвегию коронавирус

Почти у трети моряков с российского рыболовного судна Aquamarine выявили коронавирус в норвежском порту Тромсё.
«Муниципалитет Тромсё проверил всю команду российского рыболовного судна Aquamarine». У 16 [из 42] диагностирована [коронавирусная] инфекция», — сообщает 18 ноября телеканал NRK.
Главный муниципальный врач Катрин Кристофферсен сообщила, что одного из моряков доставили в университетскую больницу Северной Норвегии, а других примут центры по борьбе с коронавирусом. По ее словам, остальных членов экипажа посадили на карантин на судне.
Кристофферсен отметила, что ситуация для муниципалитета является «сложной».
С начала пандемии в Норвегии выявлено 30 114 случаев коронавируса.