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«Хочется питать надежду, что мы близки к пику». Смольный рассказал о перспективе новых коронавирусных ограничений

Власти Петербурга рассчитывают выйти на плато распространения коронавирусной инфекции в Петербурге не раньше середины декабря. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе круглого стола «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок», который состоялся 17 ноября в Доме Финляндии.

По его словам, ориентиром служит прогноз Политехнического университета, согласно которому пик ожидается «в середине — конце декабря или самом начале января». При этом в зависимости от фактического роста заболеваемости прогноз может меняться в большую или меньшую сторону.

«Мне бы хотелось, чтобы мы продержались на этом уровне [ограничений]. Заболеваемость растет, но хочется питать надежду, что мы близки к пику и дальше пойдет на спад», — сказал глава КППИТ.

Текущие коронавирусные меры, в частности запрет на ночную работу общепита, Кирилл Соловейчик охарактеризовал как «неприятный шаг», но, по его словам «пока это не ограничение бизнеса». «Предложения звучат разные, в том числе [дополнительно ] ограничить. Но позиция экономического блока — жестко соблюдать стандарты, но не останавливать работу предприятий», — подчеркнул он.

Последние изменения в коронавирусное 121 постановление вступили в силу с 16 ноября. В частности, Смольный посадил на самоизоляцию людей старше 65, запретил танцполы и обязал согласовывать крупные мероприятия с Роспотребнадзором.

«Фонтанка» подсчитала, что коронавирусные койки в стационарах могут кончиться уже в первой декаде декабря. Ранее чиновники сообщали, что именно исчерпание мест в больницах может привести к введению новых запретов.

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Комментарии (5)

Guest1234
С учетом того, что в больницы попадают в среднем через 3 недели после заражения, только полный идиот может предлагать введение ограничений не за 3 недели до предполагаемого исчерпания мест в больницах, а по факту этого исчерпания.
264094491
Сейчас всех привьют и будет Вам спад...
doorbal_
Смольному надо повысить амплитуду фрикций чтобы приблизиться к пику быстрее. Посоветоваться в этом вопросе можно со специалистами по статистике.
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