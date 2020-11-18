«Хочется питать надежду, что мы близки к пику». Смольный рассказал о перспективе новых коронавирусных ограничений

По его словам, ориентиром служит прогноз Политехнического университета, согласно которому пик ожидается «в середине — конце декабря или самом начале января». При этом в зависимости от фактического роста заболеваемости прогноз может меняться в большую или меньшую сторону.

Власти Петербурга рассчитывают выйти на плато распространения коронавирусной инфекции в Петербурге не раньше середины декабря. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе круглого стола «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок», который состоялся 17 ноября в Доме Финляндии.

«Мне бы хотелось, чтобы мы продержались на этом уровне [ограничений]. Заболеваемость растет, но хочется питать надежду, что мы близки к пику и дальше пойдет на спад», — сказал глава КППИТ.

Текущие коронавирусные меры, в частности запрет на ночную работу общепита, Кирилл Соловейчик охарактеризовал как «неприятный шаг», но, по его словам «пока это не ограничение бизнеса». «Предложения звучат разные, в том числе [дополнительно ] ограничить. Но позиция экономического блока — жестко соблюдать стандарты, но не останавливать работу предприятий», — подчеркнул он.

Последние изменения в коронавирусное 121 постановление вступили в силу с 16 ноября. В частности, Смольный посадил на самоизоляцию людей старше 65, запретил танцполы и обязал согласовывать крупные мероприятия с Роспотребнадзором.

«Фонтанка» подсчитала, что коронавирусные койки в стационарах могут кончиться уже в первой декаде декабря. Ранее чиновники сообщали, что именно исчерпание мест в больницах может привести к введению новых запретов.