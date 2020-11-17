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Петербург замер в ожидании ноябрьского шторма. Второго за месяц

Очередные погодные изменения ожидаются в середине недели в Петербурге. Спасатели говорят о сильном ветре, синоптик ранее не исключил снег, переходящий в дождь.

По информации городского управления МЧС, в городе усилятся порывы южного, юго-западного ветра до 22 метров в секунду, это произойдет уже завтра, 18 ноября.

Согласно шкале Бофорта, порывы ветра, скорость которых достигает 20,8 — 24,4 метра в секунду, характеризуются как шторм. Предыдущий был в начале ноября, «Фонтанка» рассказывала о его последствиях.

Помимо этого автомобилистам стоит быть внимательными на городских дорогах из-за гололедицы.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Фонтанке», когда жителям города ждать снег. По его словам, белые хлопья принесет циклон, но уже к выходным погода изменится снова.

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