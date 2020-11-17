Петербург замер в ожидании ноябрьского шторма. Второго за месяц

Очередные погодные изменения ожидаются в середине недели в Петербурге. Спасатели говорят о сильном ветре, синоптик ранее не исключил снег, переходящий в дождь.



По информации городского управления МЧС, в городе усилятся порывы южного, юго-западного ветра до 22 метров в секунду, это произойдет уже завтра, 18 ноября.

Согласно шкале Бофорта, порывы ветра, скорость которых достигает 20,8 — 24,4 метра в секунду, характеризуются как шторм. Предыдущий был в начале ноября, «Фонтанка» рассказывала о его последствиях.