Петербург замер в ожидании ноябрьского шторма. Второго за месяц

Очередные погодные изменения ожидаются в середине недели в Петербурге. Спасатели говорят о сильном ветре, синоптик ранее не исключил снег, переходящий в дождь.
По информации городского управления МЧС, в городе усилятся порывы южного, юго-западного ветра до 22 метров в секунду, это произойдет уже завтра, 18 ноября.
Согласно шкале Бофорта, порывы ветра, скорость которых достигает 20,8 — 24,4 метра в секунду, характеризуются как шторм. Предыдущий был в начале ноября, «Фонтанка» рассказывала о его последствиях.
Помимо этого автомобилистам стоит быть внимательными на городских дорогах из-за гололедицы.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Фонтанке», когда жителям города ждать снег. По его словам, белые хлопья принесет циклон, но уже к выходным погода изменится снова.