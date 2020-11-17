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Водителям приготовиться — ветер гонит на Петербург циклон с мокрым снегом

Сильные порывы ветра гонят на Петербург циклон, прохождение которого будет сопровождаться снегом, переходящим в дождь. Об этом «Фонтанке» 17 ноября сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Циклон будет проходить над Петербургом 18 и 19 ноября, 20 числа погода стабилизируется и вернётся к сегодняшним показателям. Сейчас прохождение циклона связано с сильным южным и юго-западным ветром, порывы которого достигают 15–20 м/с. Прогнозируется прохождение атмосферных фронтов в виде снега, переходящего в дождь. Мокрый снег начнется уже завтра», — предупредил Колесов.

Из-за тепла снег будет сразу же таять. Максимальная температура, по словам синоптика, ожидается в ночь на 19-е ноября — +10 градусов. Днём в четверг уже начнётся похолодание.

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Комментарии (1)

261217951
Не понятно к чему готовится водителям? Машины под деревья не ставить или что? Завтра +8 и дождь с ветром.
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