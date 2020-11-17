Водителям приготовиться — ветер гонит на Петербург циклон с мокрым снегом

Сильные порывы ветра гонят на Петербург циклон, прохождение которого будет сопровождаться снегом, переходящим в дождь. Об этом «Фонтанке» 17 ноября сообщил главный синоптик города Александр Колесов.



«Циклон будет проходить над Петербургом 18 и 19 ноября, 20 числа погода стабилизируется и вернётся к сегодняшним показателям. Сейчас прохождение циклона связано с сильным южным и юго-западным ветром, порывы которого достигают 15–20 м/с. Прогнозируется прохождение атмосферных фронтов в виде снега, переходящего в дождь. Мокрый снег начнется уже завтра», — предупредил Колесов.

