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06.11.2020 18:18
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Ноябрьский шторм отщипнул на прощанье кусочек Андреевского флага на Адмиралтействе

Бушевавший накануне в Петербурге шторм не только валил деревья, закрыл дамбу и поднял уровень воды в городской акватории, но и похулиганил на самой верхушке одного из зданий Адмиралтейства.

Как сообщили читатели «Фонтанки» 6 ноября, жертвой буйства стихии стал Андреевский флаг. Судя по снимкам, после непогоды от полотна осталась только половина.

автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений

Как пояснили «Фонтанке» в главкомате ВМФ, его повредил штормовой ветер. Сейчас специальное подразделение решает вопрос замены. Флаги такого размера имеются в достаточном количестве, подчеркнули в Адмиралтействе, но непрост сам механизм замены: на шпиль направляют группу с навыками альпинизма и допуском к высотным работам.

«Фонтанка» вспомнила, что это не первый подобный случай. Пару лет назад верхушку исторического здания «украшал» Андреевский флаг с дырой. В Адмиралтействе тогда заявили, что растерзанные непогодой знамена — дело житейское.

О других последствиях вчерашнего шторма можно прочитать тут. Дамбу и парки уже открыли.

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