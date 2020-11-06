Бушевавший накануне в Петербурге шторм не только валил деревья, закрыл дамбу и поднял уровень воды в городской акватории, но и похулиганил на самой верхушке одного из зданий Адмиралтейства.



Как сообщили читатели «Фонтанки» 6 ноября, жертвой буйства стихии стал Андреевский флаг. Судя по снимкам, после непогоды от полотна осталась только половина.