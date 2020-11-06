Ноябрьский шторм отщипнул на прощанье кусочек Андреевского флага на Адмиралтействе
Бушевавший накануне в Петербурге шторм не только валил деревья, закрыл дамбу и поднял уровень воды в городской акватории, но и похулиганил на самой верхушке одного из зданий Адмиралтейства.
Как сообщили читатели «Фонтанки» 6 ноября, жертвой буйства стихии стал Андреевский флаг. Судя по снимкам, после непогоды от полотна осталась только половина.
Как пояснили «Фонтанке» в главкомате ВМФ, его повредил штормовой ветер. Сейчас специальное подразделение решает вопрос замены. Флаги такого размера имеются в достаточном количестве, подчеркнули в Адмиралтействе, но непрост сам механизм замены: на шпиль направляют группу с навыками альпинизма и допуском к высотным работам.
«Фонтанка» вспомнила, что это не первый подобный случай. Пару лет назад верхушку исторического здания «украшал» Андреевский флаг с дырой. В Адмиралтействе тогда заявили, что растерзанные непогодой знамена — дело житейское.
О других последствиях вчерашнего шторма можно прочитать тут. Дамбу и парки уже открыли.