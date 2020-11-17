Музей антропологии и этнографии
По его словам, в этом, скорее всего, ученым помогут очки, шлем или кресло виртуальной реальности.
«Эффект этого глобуса состоит в том, что он не просто вращался, а он еще своим вращением создавал иллюзию невесомости — это XVII век!» — цитирует ученого СМИ.
Конкретики в отношении того, как и когда это будет реализовано, пока не сообщается. Говорится, что «идут проработки» создания виртуального клона глобуса, имеющего трехметровый диаметр.
Обновить в целом экспозицию башни Кунсткамеры, на одном из верхних этажей которой расположен глобус, планируется в течение ближайших двух лет.
Сейчас заглянуть в Большой Готторпский глобус можно виртуально — в рамках 3D-тура, а также осмотреть его снаружи с экскурсией.
Глобус, изготовленный в 1651–1664 годах по проекту немецкого географа, математика, историка Адама Олеария для герцогов династии Гольштейн-Готторпов, был подарен Петру I в качестве дипломатического подарка в ходе Северной войны от имени голштинского герцога Карла Фридриха. Во время пожара в Кунсткамере в 1747 году глобус почти полностью сгорел — от него остался каркас, другие металлические детали и дверца. Глобус был воссоздан в 1747–1752 годах, после чего его стали называть Большим академическим.