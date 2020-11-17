Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) вернет одному из своих самых известных экспонатов — Готторпскому глобусу — функцию аттракциона, но только в киберформате. Об этом директор учреждения Андрей Головнев рассказал 17 ноября ТАСС.



По его словам, в этом, скорее всего, ученым помогут очки, шлем или кресло виртуальной реальности.



«Эффект этого глобуса состоит в том, что он не просто вращался, а он еще своим вращением создавал иллюзию невесомости — это XVII век!» — цитирует ученого СМИ.

